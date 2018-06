20 godina zatvora zbog pokušaja otmice domena

Internet domeni postaju sve poželjniji, pogotovo pošto se na mreži javlja gužva i postaje sve teže naći upečatljive adrese koje se lako pamte. Međutim, jedan čovek je nažalost celu situaciju doveo do nasilnog ekstrema. Stanovnik Ajove, SAD (Iowa), 43-godišnji Sherman Hopkins Jr., osuđen je na 20 godina zatvora zbog pokušaja krađe kontrole nad doitforstate.com (koji trenutno ne vodi nigde) u oružanoj pljački.

Hopkins se izjasnio krivim za invaziju na kuću u junu 2017. godine i za zahtevanje da žrtva (26-godišnji Ethan Deyo) prenese domen preko GoDaddy-a dok je držao pištolj uperen u njegovu glavu. Kada je Deyo zatražio poštansku adresu i telefonski broj, koji mu je bio potreban za kompletiranje transfera domena, Hopkins ga je nekoliko puta udario pištoljem u glavu. Deyo je uspeo da preuzme kontrolu nad pištoljem i upucao Hopkins-a, ali tek nakon što ga je Hopkins upucao u nogu.

Iako nije jasno zašto je Hopkins bio spreman da se okrene nasilju, ime domena je bilo potencijalno vredno. Kao što je napomenuo portal Motherboard, ime je referenca na meme „Do it for State“ što predstavlja nedavno skovanu početnu frazu koja se čini da je nastala iz kulture bratstva na Državnom univerzitetu u Ajovi 2017. godine i pronašla je dom na društvenim mrežama. To je takođe i ime popularnog Twitter naloga @doitforstate_og, koji postavlja uglavnom samo slike zadnjica i ljudi koji piju pivo. Sajt je korišćen sve do mesec dana nakon incidenta, a opisuje se kao onaj koji nudi priče i način života sa koledža. Takođe može da se poveže sa drugim popularnim Twitter nalogom, @doitforstate, koji se ima veze sa diskografskom kućom u Ajovi, Elite Sound and Design Studios.

Na prvi pogled, izgleda da je Hopkins bio odlučan da prati ovaj suludi trend a da ne plati Deyo-u, i nije razmišljao o tome šta bi zapravo značio nasilan transfer domena. Na svu sreću, ovakvi slučajevi će verovatno ostati retkost, jer je malo ljudi toliko očajno za domenom zbog kog su spremni da ugroze nečiji život.

