5 najboljih igara u Steam-ovoj prolećnoj rasprodaji 2023

Steam se vratio sa godišnjom prolećnom rasprodajom 2023. Nudi ogromne popuste na PC igre – do 85% popusta.

Prolećna rasprodaja 2023. se završava 23. marta u 19:00

Batman: Arkham kolekcija

Batman: Arkham kolekcija je dostupna na Steam-u po ceni od oko 3 USD koja uključuje tri Batman igre: Arkham games; Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight and a Batman: Arkham Knight Season Pass. Steam je ponudio popust od 85% na ovu kolekciju. U igri, Betmen se bori protiv kriminala u Gotam Sitiju. U seriji Batman: Arkham, Betmen se bori sa mnogim poznatim zlikovcima kao što su Joker, The Riddler, Hugo Strange, The Penguin, Bane, Deathstroke i mnogi drugi.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 je dostupan na Steam-u uz popust od 60%, što ga čini dostupnim za oko 13 USD. Red Dead Redemption 2 prati Artura Morgana, člana Van der Linde bande, dok se kreću kroz promenljiv svet Divljeg zapada. Dok se banda raspada, Artur se bori da se pomiri sa sopstvenim moralom i lojalnošću onima koje voli.

God of War (2018)

Steam je ponudio popust od 40% na God of War (2018) čime je cena igre smanjena na oko 24USD. God of War (2018) prati Kratosa, bivšeg grčkog boga, i njegovog sina Atreja na putovanju kroz nordijsku mitologiju kako bi rasuli pepeo Atrejeve majke. Na putu se suočavaju sa raznim preprekama i neprijateljima, uključujući i same nordijske bogove, a Kratos se bori da se suoči sa svojom prošlošću.

FIFA 23

FIFA 23, najnovija FIFA igra je dostupna uz popust od 50% na Steam-u, a oni koji imaju EA Play članstvo mogu dobiti dodatnih 10% popusta na igru. FIFA 23 je fudbalska simulacija igra koja omogućava igračima da kontrolišu različite fudbalske timove i da se takmiče u utakmicama širom sveta. Sa ažuriranom grafikom i mehanikom igranja, igrači mogu iskusiti uzbuđenje prelepe igre dok upravljaju svojim timovima do uspeha. Možete ga igrati sa svojim prijateljima i sa CPU-om.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 je dostupan na Steam-u po ceni od 18 USD. U Cyberpunk 2077, igrači preuzimaju ulogu V, plaćenika u futurističkoj metropoli Night City. Kroz razne misije i izbore, igrači se kreću svetom korporativne pohlepe, visokotehnoloških modifikacija tela i opasnih kriminalnih sindikata, dok otkrivaju zaveru koja bi mogla sve da promeni. Još neke igre u Steam prolećnoj rasprodaji 2023:

– Resident Evil 2 za oko 6$

– Resident Evil Village za oko 15$

– Assassin’s Creed Valhalla za oko 12$

– Monster Hunter Rise za oko 15$

– Yakuza: Like a Dragon za oko 13$

– Dead Space (2023) za oko 30$

– Forspoken za oko 39$

– Sekiro: Shadows Die Twice za oko 24$

– NieR: Automata za oko 8$

– Grand Theft Auto V: Premium Edition za oko 11$

– Hades za oko 7$

– Disco Elysium – The Final Cut za oko 3$

– Hitman: World of Assassination za oko 19$

– Marvel’s Spider-Man Remastered za oko 32$

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales za oko 27$

– Marvel’s Guardians of the Galaxy za oko 18$

– Yakuza 0 za oko 4$

– Uncharted: Legacy of Thieves Collection za oko 28$

– Call of Duty: Modern Warfare II za oko 40$

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition za oko 4$

Izvor: Digit.in

