5 najboljih načina da ostanete bezbedni na mreži uz Chrome

Stotine bezbednosnih inženjera širom Google-a rade na zaštiti Chrome-a od najnovijih pretnji, a ta poboljšanja se pojavljuju najmanje svake dve nedelje.

Šta možete sami da uradite da biste bili sigurni da ste na mreži?

Održavajte Chrome ažuriranim

„Pokušavamo da skratimo vreme između otkrivanja ili prijavljivanja bezbednosne greške do objavljivanja popravke“, kaže Ejmi Resler, menadžer bezbednosnog tehničkog programa. „Bez obzira na to koliko brzo radimo, znamo da motivisani protivnici traže mogućnosti da iskoriste “patch gap” između trenutka kada objavimo ispravku i kada neki korisnici ažuriraju na najnoviju verziju”. Chrome redovno proverava da li postoje ažuriranja i kada je dostupno, Chrome ih odmah preuzima i zatim primenjuje kada zatvorite i ponovo otvorite browser. Ali ako već neko vreme niste zatvorili browser, možda ćete imati ažuriranje na čekanju vidljivo u gornjem desnom uglu prozora browsera. Da biste primenili ažuriranje, kliknite na „Update“ ili jednostavno zatvorite i ponovo otvorite Chrome. Ne brinite: nećete izgubiti svoje tabove, a to će potrajati samo nekoliko sekundi.

Čuvajte jake, jedinstvene lozinke pomoću Google Password Manager-a

Korišćenje menadžera lozinki (čak i ako nije Google-ov) će vam pomoći da sačuvate i koristite jaku, jedinstvenu lozinku za svaku lokaciju na koju se prijavite. „Ako je vaša lozinka ugrožena fišing napadom ili kršenjem bezbednosti“, kaže inženjer bezbednosnog softvera Nvokedi Idika, „upotreba jedinstvene lozinke na svakoj veb lokaciji smanjuje njenu vrednost za napadača jer omogućava pristup samo jednoj lokaciji – ne više”. Ako koristite menadžer lozinki da biste sačuvali „fido1234“ kao lozinku za svaku veb lokaciju, ne koristite alatku na najbolji način. Google menadžer lozinki može da predloži i sačuva jaku, jedinstvenu lozinku za gobbledigook (kao što je KZamPPzj43T9mKM). Zatim će Chrome automatski popuniti lozinku sledeći put kada vam zatreba — na bilo kom uređaju. Chrome bi trebalo da predloži novu jaku lozinku prilikom kreiranja novog naloga ili uvek možete da kliknete desnim tasterom miša na polje za lozinku i kliknete na “Suggest Password”.

Nemojte ignorisati Chrome-ova upozorenja o preuzimanju

Chrome i Safe Browsing rade na tome da vas upozore na opasna preuzimanja kada je to moguće. Kada vidite upozorenje o preuzimanju, još uvek možete da preuzmete fajl, ali mi ne preporučujemo da to uradite. Računari su često ugroženi malverom, jer ljudi pogrešno razumeju ili ignorišu upozorenja. „Čujemo povratne informacije od ljudi koji misle da Google ne odobrava to preuzimanje ili softver, pa ignorišu upozorenje“, kaže softverski inženjer Danijel Ruberi..

Pretražujte web uz poboljšanu bezbednosnu zaštitu

Da biste bili još bezbedniji dok pretražujete veb u Chrome-u, uključite Enhanced Safe Browsing protection u podešavanjima Chrome-a. Značajno povećava zaštitu od opasnih veb lokacija i preuzimanja tako što deli podatke u realnom vremenu sa Safe Browsing. „Ovako možete da izvučete maksimum iz bezbednosnih funkcija Chrome-a“, preporučuje inženjer bezbednosnog softvera Havijer Kastro. „Omogućavanjem poboljšane zaštite dozvoljavate Chrome-u da koristi najnovije podatke o pretnjama i najnapredniju zaštitu korisnika kako biste bili bezbedni dok pretražujete.“ Ako ste prijavljeni, Chrome i druge Google aplikacije koje koristite (Gmail, Drive itd.) će moći da pruže poboljšanu zaštitu zasnovanu na holističkom pogledu na pretnje na koje nailazite na vebu i napade na vaš Google nalog. Kao rezultat toga, ljudi koji koriste poboljšano bezbedno pregledanje su uspešno prevareni 20-35% manje.

Zaštitite svoj Google nalog verifikacijom u 2 koraka

Dvofaktorska autentikacija može da koristi vaš telefon za dodavanje dodatnog koraka za potvrdu da ste to vi kada se prijavljujete. Prijavljivanje sa lozinkom i drugim korakom na telefonu štiti od prevara u vezi sa krađom lozinke. Softverski inženjer Diana Smetters kaže: „Lako je uključiti i morate da koristite telefon samo kada se prvi put prijavite na svaki od svojih uređaja. Ako napadač dobije vašu lozinku na mreži i pokuša da se prijavi, biće blokiran jer nema vaš telefon.” Ako se prijavite u Chrome pomoću Google naloga, uverite se da ste prijavljeni za verifikaciju u 2 koraka da biste zaštitili svoj nalog.

Da biste ostali još bezbedniji na mreži, odvojite nekoliko minuta ovog meseca da ažurirate Chrome, počnete da koristite Google menadžer lozinki, uključite poboljšano bezbedno pregledanje i prijavite se za verifikaciju u 2 koraka. Poslednji savet – uvek možete da potvrdite da koristite bezbednosne funkcije tako što ćete pokrenuti bezbednosnu proveru u podešavanjima Chrome-a.

Izvor: Blog.google

