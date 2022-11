Najsavremenije ćelijske terapije olakšaće nedostatak organa

Uprkos tome što su najbogatija nacija na planeti, SAD-u hronično nedostaje organa za presađivanje. Bubrezi su daleko najtraženiji organ za transplantaciju, a zatim sledi jetra.

Repopulacija ćelija kao moguća nova biološka terapija

Bez obzira što je jetra jedini poznati ljudski organ koji je sposoban da se regeneriše, ako je dovoljno oštećena, kao kod približno 30 miliona Amerikanaca, onda je jedini tretman transplantacija. Svake godine potražnja za zamenom jetre nadmašuje ponudu za desetine hiljada.

Da bi rešili ovaj kritični nedostatak, naučnici primećuju da su lekari istraživali različite najsavremenije režime, od repopulacije ćelija i inženjeringa tkiva, nanočestica do genomike, mehaničkih pomagala do ksenotransplantacije svinja, sve sa različitim stepenom uspeha. Repopulacija ćelija se koristi godinama, i predstavlja proces koji ubrizgava zdrave ćelije jetre u pacijentov oštećen organ kroz portalnu venu gde se one pričvršćuju na postojeći ćelijski zid i prerastaju u novo, funkcionalno tkivo jetre.

Inherentne regenerativne sposobnosti jetre čine je idealnim kandidatom za ovu proceduru. Međutim, stručnjaci takođe razvijaju slične tretmane za bubrege, pankreas i timusnu žlezdu, kao i za urođene metaboličke bolesti jetre kao što je bolest mokraće. Naučnici se nadaju da će u narednih pet godina njihov program jetre biti podnet FDA i prihvaćen kao nova biološka terapija.

Izvor: Engadget

