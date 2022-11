50 velikih koraka napred: Najbolje od agilnog na vašem dlanu već 5 godina

Polako se približavamo kraju 2022. godine sa toliko razloga za zahvalnost, na čelu sa našom Meetup zajednicom. Od početka 2018. godine, na dlanu vam pružamo važne teme o agilnosti, poslovnim i liderskim strategijama, različitim načinima razmišljanja i upoznajemo vas sa najboljim agilnim stručnjacima na svetu. Trenutno naše Meetup grupe broje skoro 1800 članova i 50 velikih koraka napred u znanju, razvoju snaga, izgradnji jake osnove za promenu našeg radnog okruženja i ličnog pogleda na svet.

Dvostruki povod za slavlje

Hajde da zajedno proslavimo naš peti Dan agilnih ljudi i 50. godišnjicu naših meetup susreta. Ne bismo uspeli bez vas. Kako bismo vam se iskreno zahvalili za svu nesebičnu podršku, lojalnost i posvećenost našoj misiji, pružamo vam dvostruki meetup sa govornicima vrednim svake pažnje. Zabeležite datum – 3. novembar.

Čast nam je i privilegija da vas upoznamo sa Džoom Džastisom (Joe Justice), agilnim ekspertom i autorom čuvene knjige „Scrum Master: The Agile Training Seminar for Business Performance” prevedene na 7 jezika. Džo je radio sa Bilom Gejtsom, liderskim timom kompanije Amazon, i upravljao agilnim programom u kompaniji Tesla, Elona Maska. Osnovao je Wikispeed, koji je postao primer dizajna automobila i brzine proizvodnje u zabavnoj, egalitarnoj kulturi. On će nesebično sa nama podeliti neverovatne uvide o tome kako Tesla održava svoj tempo inovacija, koje su zasluge i uticaji režima haosa u kome ponekad radimo, bitne uvide o bezgraničnom master planu Elona Maska i motivacionoj razlici između Elona, Bezosa i Gejtsa. Meetup pod nazivom „U Maskovom tunelu: Tajne agilnosti kompanije Tesla“ održaće se onlajn 3. novembra od 20h.

Ako ste upoznati sa agilnom metodologijom, znate koliko je agilna retrospektiva važna. Za vas smo pripremili zabavan i interaktivni meetup na temu „Retrospektiva i antiobrasci” sa neverovatnom Aino Vonge Corry, predavačicom i iskusnom fasilitatorkom retrospektiva. Ovaj meetup je u potpunosti posvećen otkrivanju i prevazilaženju antiobrazaca koji se kontinuirano ponavljaju na sastancima retrospektive, a koji mogu bitno negativno uticati kako na produktivnost sastanka, tako i na ljude u vašem timu. Aino će vam pomoći da se ponovo zaljubite u agilnu retrospektivu, probudite kreativnost u rešavanju problema, brzo prepoznate antiobrasce i izbegnete ih. Ne propustite da nam se pridružite 3. novembra od 18:30 onlajn.

Važnost doslednosti

Bilo gde u svetu, uprkos svim razlikama, agilni ljudi imaju sposobnost da prepoznaju druge agilne ljude. Osećaju tok i međusobnu povezanost. Oni dele važna lična uverenja i energiju, a to znači da imaju potencijal da efikasno komuniciraju i sarađuju i zajedno stvaraju sjajne stvari.

Pre pet godina kreirali smo našu viziju boljeg, toplijeg, radnog okruženja orijentisanog ka ljudima i njihovim potrebama, kao i našu misiju da obrazujemo ljude širom sveta kako da bolje razumeju agilnu kulturu i primenjuju to znanje u različitim oblastima života i rada. Pet godina, svakog prvog četvrtka u mesecu, delimo sa vama različite teme, odgovaramo na vaša pitanja, prevazilazimo izazove i pomeramo granice koje nas ponekad sputavaju da krenemo napred.

Naš cilj je doslednost. Zahvaljujući vama, uspeli smo da da ga dosegnemo i posvećeni smo tome da tako nastavimo i u budućnosti. Veoma smo ponosni na našu Meetup zajednicu. Hvala vam za poslednjih 50 velikih koraka napred. Hvala vam što pravite razliku i što ste deo ove priče. Pridružite nam se da proslavimo VAS, vaš uspeh, proteklih 5 godina napornog rada, partnerstva i zajedničkog stvaranja nečeg važnog.

Vidimo se 3. Novembra, online. Prisustvo meetupu je besplatno.

https://www.meetup.com/agile-humans-lean-coffee-meetup/events/289307518/

https://www.meetup.com/agile-humans-lean-coffee-meetup/events/289307544/

