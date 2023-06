5G i 3D terminalom u srcu Evrope Huawei spojio Istok i Zapad

Istočno-zapadna kapija (EWG, East-West Gate), najveći pametni 5G železničko-logistički intermodalni terminal u Evropi, izgrađen je u mađarskom Fenješlitkeu. To je prvi terminal na svetu koji zahvaljujući Huawei infrastrukturi i 5G mreži koristi kranove na daljinsko upravljanje za pomeranje kontejnera sa robom.

Nova Kapija Evrope nalazi se na spoju železničke pruge standardnog i širokog koloseka, pa tako povezuje Evropu i Aziju sa celim svetom. Ovaj futuristički terminal ima kapacitet milion kontejnera od dvadeset stopa (TEU) godišnje i najveći je takav objekat na Starom kontinentu – po teoretskom kapacitetu i po površini.

Izgrađen na 85 hektara, terminal omogućava pretovar kontejnera na prelazu širokog u standardni železnički kolosek, kao i između vozova i kamiona. Ovo omogućava da se veći deo teretnog saobraćaja koji dolazi kamionima na granicu EU prebaci na železnički, u skladu sa klimatskim ciljevima Evropske unije.

Terminal ima oko 10 kilometara koloseka standardnog i širokog koloseka, kao i 225.000 kvadratnih metara betonskog kolovoza za drumski transport i skladištenje kontejnera. Partnerima je na raspolaganju i skladište sa regulacijom temperature od 15.000 kvadratnih metara, a postoji i prostor za dodatna skladišta i montažne pogone.

5G i 3D terminal za 21. vek

EWG svakako ne bi bio to što jeste, da ne uključuje i najnoviju tehnologiju. To je prvi terminal u Evropi koji daljinski kontroliše dizalice koristeći 5G tehnologiju. Ima 41 metar široke i dve dodatne, džinovske dizalice široke 28 metara na šinama, kao i 20 metara visoku dizalicu sa gumama, a svima se upravlja daljinski. Dizalice mogu da utovare do 45 tona i imaju ATEX i ADR sertifikate, što im omogućava da rukuju specijalnim materijalima kao što su kontejneri za gas i hemikalije.

Na svakom kranu je instalirano 20 kamera visoke rezolucije, čije se slike mogu videti u realnom vremenu u sedištu terminala pomoću 5G veze bez kašnjenja. Zahvaljujući tome obučeni kontrolori mogu da reaguju bez odlaganja i upravljaju kranovima kao da rade na njima, a ne u izdvojenoj kabini na bezbednoj udaljenosti.

Privatnu 5G mrežu potrebnu za ovo izgradio je Vodafone Mađarska, dok je infrastrukturu mreže i sistem isporučila kompanija Huawei.

Kreiran je i realističan virtuelni blizanac terminala (Digital Twin) koji prati procese i rad logističkog centra u realnom vremenu i u 3D okruženju – kretanje vozova, kamiona, dizalica, dostavnih vozila i robe. Razvijeno u saradnji jednog od mađarskih startapova i EWG-a, ovo rešenje je prvo u svetu po složenosti. MaxWhere softver prikuplja, obrađuje i prikazuje informacije iz svih podsistema logističkog centra u realnom vremenu, pomažući u planiranju, optimizaciji i povećanju efikasnosti u skladu sa principima Industrije 4.0, a koristeći sopstvenu 5G mrežu.

Camco Technologies, proizvođač za automatizaciju terminala, kapija i dizalica za morske luke i železničke terminale, isporučio je sistem koji kontinuirano prati putovanje vozila – kamiona, poluprikolica i kontejnera, kao i tereta koji stiže železničkim vozovima. Specijalne kamere postavljene na kapije i dizalice prate kontejnere u realnom vremenu, što kupcima omogućava da uvek vide gde se nalaze njihovi kontejneri ili vozila.

Zeleni terminal

East-West Gate posvećen je očuvanju životne sredine i održivost stavlja u prvi plan poslovanja. Objekat koristi zelenu tehnologiju, sa sistemom toplotne pumpe za hlađenje i grejanje postrojenja, zgrada, e-automobile i električne tegljače.

Pored toga, već su započeti radovi na projektovanju solarne farme, vetroparka i pratećih kapaciteta za skladištenje energije velikog kapaciteta, kako bi se zadovoljila potrošnja energije iz obnovljivih izvora. Potrebna dodatna električna energija dobijaće se iz zelenih izvora.

Slobodna carinska zona

Ovo je jedina slobodna zona u Mađarskoj koja povezuje šine širokog i standardnog koloseka, što znači da je i jedini istočno-zapadni terminal ove vrste. Objekat opremljen najsavremenijom tehnologijom, prenosom podataka i telefonskim mrežama i IT uređajima je istovremeno i dežurna stanica Poreske i carinske uprave ovog mađarskog i EU okruga.

East-West Gate je nezavisan sistem i njegove usluge dostupne su svim železničkim i drumskim prevoznicima u svetu, otvorene za sve teretne operatore i transportne kompanije.

