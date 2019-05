5G implementacija predmet analize – Od utroška energije do Edge Computing-a

Vertiv je, zajedno s tehnološkom analitičkom kompanijom 451 Research, objavio izveštaj o stanju 5G, “Studija Telco otkriva industriju nade i strahove: od troškova energije do Edge Computing transformacije“.

Izveštaj obuhvata rezultate detaljnog istraživanja s više od 100 globalnih telekomunikacionih donosilaca odluka s uvidom u 5G, edge strategije i planove. Istraživanje obuhvata 5G planove implementacije, usluge podržane ranim implementacijama i najvažnije tehničke parametre za uspeh 5G tehnologije. Učesnici ankete bili su vrlo optimistični vezano za 5G tehnologije i agresivno napreduju s planovima implementacije. Dvanaest posto operatora očekuje da će isporučiti 5G usluge u 2019. godini, a dodatnih 86% očekuje da će isporučivati 5G usluge do 2021. godine.

Prema istraživanju, te inicijalne usluge biće usmerene na podršku postojećim data uslugama (96%) i novim uslugama potrošača (36%). Otprilike jedna trećina ispitanika (32%) očekuje da će podržati postojeće usluge s 18%, s tim da će očekivati nove usluge. Kako se mreže nastavljaju da se razvijaju, a pokrivenost se širi, 5G će postati ključni faktor u novim slučajevima edge upotrebe koji zahtevaju visoku propusnost prenosa podataka niske latencije, kao što su virtualna i proširena realnost, digitalna zdravstvena zaštita i pametni domovi, zgrade, fabrike i gradovi.

Međutim, ilustrujući opseg izazova, većina ispitanika (68%) ne očekuje da će postići ukupnu 5G pokrivenost do 2028. godine ili kasnije. Dvadeset i osam posto očekuju ukupnu pokrivenost do 2027. godine, dok samo četiri posto očekuje da će imati ukupnu pokrivenost do 2025. godine.

Kako bi podržali 5G usluge, telekom operateri pojačavaju raspoređivanje i razvoj multi-access edge computing (MEC) lokacija, čime se mogućnosti clouda direktno prenose na radio access mrežu. Trideset i sedam posto ispitanika izjavilo je da već raspoređuje infrastrukturu MEC-a pre raspoređivanja 5G-a, dok dodatnih 47% tek namerava rasporediti MEC infrastrukturu.

Kako ove nove computing lokacije koje podržavaju 5G dolaze online, tako mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja sve gušćim mrežama postaje sve kritičnija za održavanje profitabilnosti. U području daljinskog upravljanja, upravljanje infrastrukturom data centara (DCIM) identifikovano je kao najvažniji faktor (55%), a sledi upravljanje energijom (49%). Daljinsko upravljanje biće od presudne važnosti, jer izveštaj sugeriše da bi densifikacija mreže potrebna za 5G mogla da zahteva od operatera da udvostruče broj radio access lokacija širom sveta u narednih 10-15 godina.

Istraživanje je takođe zatražilo od ispitanika da identifikuju svoje planove za rešavanje energetskih pitanja danas i za pet godina kada će većina mreža podržavati 5G i 94% učesnika očekuje da će povećati potrošnja energije.

Među ključnim nalazima su:

Smanjenje potrošnje i dalje će biti naglašeno područje; 79 % ispitanika su rekli da je to fokus danas, a 85 % da će biti fokus za pet godina.

Nove tehnike hlađenja doživeće najveći skok tokom sledećih pet godina . Trenutno ih koristi 43% telekom operatera širom sveta, a očekuje se da će taj broj porasti na 73% za pet godina .

. Trenutno ih koristi 43% telekom operatera širom sveta, a očekuje se da će . Nadogradnje s VRLA na litijum-jonske baterije takođe pokazuju značajan rast. Trenutno, 66% telekomunikacijskih kompanija nadograđuje svoje baterije. Za pet godina, predviđa se da će taj broj skočiti na 81%.

Vertiv je objavio izveštaj vezan za učešće u Dell Technologies World, globalnoj izložbi koja se fokusira na digitalnu transformaciju. Tokom izložbe, Vertiv je pokazao iskustvo virtualne stvarnosti (VR) koje korisnicima omogućava izgradnju uzorka 3D modela data centra i interakciju s njihovim kreacijama putem VR sistema.

Za kompletan izveštaj posetite Vertiv.com/5Greport i posetite Vertiv.com za informacije o rešenjima za infrastrukturnu podršku.

Podelite s prijateljima

Tweet