62,41% svih Google pretraga generiše 0 klikova

SEO je najvažniji za visoko rangiranje na Google-u. Što je vaš rang viši, više klikova ćete dobiti na vašoj web lokaciji. Ali šta ako Google s vremenom počne da šalje manje klikova web lokacijama, šta treba da radite?

Kako do više poseta sa pretraživača?

Prema podacima izvučenim iz Ubersuggest-a, 62,41% svih pretraga u svetu ostvaruje 0 klikova. Bukvalno 0 klikova. Vremenom se povećao broj ljudi koji ne kliknu ni na jedan rezultat. Počelo je sa 54,11% u 2017. I stiglo na 62,41% u 2020. godini. Imajte na umu da nemamo podatke o svakoj Google pretrazi, jer bi to imao samo Google, ali imamo podatke o stotinama miliona pretraga svake godine. Ovde postaje zanimljivo. Prema Comscore-u, 50% pretraga je glasovna pretraga. Naši podaci od kojih dobijamo Ubersuggest podatke, nemaju pristup podacima glasovne pretrage, pa možete pretpostaviti da je broj „bez klikova“ zapravo veći od onoga što je gore navedeno. Zašto je došlo do toga? Pa, to je zato što Google odgovara na vaša pitanja kada pretražujete. Na primer, ako ukucate „Vreme u Las Vegasu“,

Google povlači podatke sa weather.com, pa zaista nije potrebno da kliknete na weather.com.

Korisniku ovo pruža bolje korisničko iskustvo. Ali vlasniku web lokacije poput weather.com, ovakav način pretrage sigurno ne ide u prilog, jer mi smanjuje promet, što smanjuje prihod od oglasa. Očekujte da Google to čini sve više tokom vremena, jer teži ka stvaranju boljeg korisničkog iskustva.

Da li je pošteno da Google to radi? Mnogi oglašivači i vlasnici preduzeća se žale da ono što Google radi nije pošteno. Ali na vama je da li želite da Google uvrsti u pretragu vašu web lokaciju. Ako vam se ne sviđa, možete da ga blokirate. Pretpostavka je da u današnuje vreme to ipak nećete učiniti, već ćete da se usredsredite na ono što možete kontrolisati, nasuprot brizi o onome što ne možete, kao što su Google-ovi budući planovi ili nasumična ažuriranja algoritama. Postavlja se pitanje, šta možete učiniti? Prvi problem je kako možete da ostvarite više klikova kada ljudi klikću sve manje, a drugo je kako možete da ostvarite više konverzija od klikova koje ostvarujete, kako biste nadoknadili gubitak prometa. Kod klikova glavna stvar koja utiče na to jesu meta tagovi. Evo nekoliko načina da ih prilagodite tako da vam pomognu da ostvarite više klikova (neki podaci potiču iz Clickflow-a, drugi iz Ubersuggest-a):

Pitanja imaju 14,1% višu stopu učestalosti klikova – Na primer, naslovni tag bi mogao da glasi „Šta je SEO?“.

8,6% veću stope učestalosti klikova imaju tagovi naslova od 15 do 40 znakova.

Povećanje stope učestalosti klikova za 45% kada je tačan upit u URL-u – uverite se da je vaša glavna ključna reč u vašem URL-u. Ne mora biti u imenu vašeg domena, već samo u URL-u.

“Snažne” reči povećavaju stopu učestalosti klikova za 13,9% – neki primeri primeri reči su: bez napora, najbolje ili neverovatno.

7,3% viša stopa učestalosti klikova za naslove koji su sadržali emocije, naspram onih koji nisu imali emocija – primer emocionalnog naslova je „Naučite kako da se suprotstavite šefu (bez otkaza)“.

5,8% viša stopa učestalosti klikova ako imate meta opis – ako ručno ne napravite po jedan za svaku stranicu, Google će samo povući jedan za vas.

Naslovi sa godinama generišu 4,9% veću stopu učestalosti klikova – sjajan primer ovoga je „kako započeti blog 2021. godine“.

Izazivanje radoznalosti povećalo je stopu učestalosti klikova za 5,9% – primer za to je: „7 blagodati zelenog čaja (br. 6 će vas šokirati)“.

Naslovi koji su ličili na obrazovanje imali su 10,4% više klikova – razmislite o naslovima. Ljudi vole da uče kako da rade stvari korak po korak.

Druga stvar za koju trebate optimizovati su konverzije. Kada ostvarite klikove, želećete da podstaknete što veći broj prodaja. Kada optimizujete svoju web lokaciju, ne razmišljajte samo o verziji web stranice za računare – još je važnije proći kroz ovaj postupak za mobilni saobraćaj. Prema Ubersuggest podacima, 61% svih pretraga je mobilno, a podaci bez klikova za mobilne uređaje su još gori.

Zaključak je: ne fokusirajte se na činjenicu da Google privlači manje klikova na web lokacije, već se usredsredite na ono što možete kontrolisati i najbolje iskoristite situaciju. Optimizujte svoje meta tagove, optimizujte stopu konverzije da biste mogli da generišete veći prihod i počnite da kreirate sadržaj zasnovan na pitanjima, jer usmerava 34,17% SEO prometa na popularne blogove.

Izvor: Neilpatel

