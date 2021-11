A1: Mobile device management za efikasne poslovne procese

Zahvaljujući MDM-u korisnik može da upravlja svim mobilnim uređajima, kao što su pametni telefoni i tablet računari. Ubrzana digitalizacija je neophodna u svim sferama društva, a to se posebno odnosi na poslovanje gde je primena modernih tehnologija postala neophodna. Počinjanje novog biznisa, kao i održavanje i unapređenje postojećeg, zahteva ubrzanu digitalizaciju, uz redovno korišćenje savremenih softverskih rešenja.

Takozvani MDM, odnosno Mobile device management, jedno je od najsavremenijih rešenja za efikasnije poslovne procese. Zahvaljujući MDM-u korisnik može da upravlja mobilnim uređajima kao što su pametni telefoni i tablet računari. Time se višestruko efikasnije raspoređuju vreme, resursi, povećava sigurnost i olakšava organizacija različitih poslovnih procesa.

Kao jedan od regionalnih lidera u razvijanju end to end rešenja prema potrebama korisnika, A1 Srbija je u saradnji s kompanijom Samsung usavršio novi proizvod – Samsung Knox, MDM platformsko rešenje kojim se lako i brzo upravlja i koordiniše svim pametnim uređajima kompanije, poput telefona ili tableta. To je skup funkcionalnosti koje mogu da se koriste u različitim industrijama i da se u svakoj prilagode specifičnim potrebama.

Samsung Knox kao rešenje

Na primer, ako su potrebni jednostavna i brza instalacija softvera, kao što su mobilne aplikacije za zaposlene, daljinska (remote) konfiguracija i pravovremeno ažuriranje tih softvera, neprestan rad aplikacija i sigurnost i bezbednost samih uređaja koje koriste vaši zaposleni ili partneri, Samsung Knox će upravo to omogućiti. To u praksi znači centralizovani nadzor svih mobilnih uređaja, što će posebno obradovati IT administratore kojima će umnogome olakšati i ubrzati svakodnevni posao.

Korišćenje Samsung Knox-a nudi brojne prednosti u poslovanju: jedinstveno podešavanje i konfigurisanje uređaja, ažuriranje softvera, brz pristup korporativnim smernicama, daljinsku kontrolu uređaja, bolju sigurnosnu zaštitu, zabranu pristupa neželjenim sadržajima i mnoge druge funkcije. Sve to omogućava brže komuniciranje unutar poslovne hijerarhije, smanjuje troškove, štedi vreme i ubrzava obavljanje kompleksnih zadataka. Važno je naglasiti da MDM ne zalazi u privatnost korisnika i strogo razdvaja kompanijske podatke od ličnih.

Pošto je Samsung Knox platforma koju čini skup različitih digitalnih softverskih rešenja koja imaju drugačije funkcije, tako kompanije mogu da biraju ono rešenje koje će im biti primarno i najbolje se uklapa u njihov poslovni model i strategiju. Uz pomoć Samsung Knox-a imaćete mogućnost da vašim IT administratorima napravite idealno radno okruženje.

Primer praktične primene

Jedan od primera koji najbolje odslikava praktičnost upotrebe ovog proizvoda jeste rešenje koje je A1 Srbija razvila zajedno s kompanijom Kov Technology za popularnu aplikaciju Vozzi. Aplikacija omogućava umrežavanje vlasnika automobila i servisera i nudi efikasnu asistenciju prilikom nezgoda na putu.

Ako se dogodi kvar na automobilu ili nezgoda, potrebno je da se povežete na aplikaciju i da ona očita vašu lokaciju, dopusti vam odabir usluge i poveže s najbližim serviserom. Potom postoji mogućnost da vidite predviđeno vreme dolaska pomoći, realno kretanje servisera na mapi, kao i kontakt sa serviserom.

„Dva glavna pitanja s kojima smo se suočavali bila su: kako održati status mreže partnera tako da je svaki naš partner dostupan 99,99 odsto svog raspoloživog vremena i kako da sistem uvek poseduje najsvežiju lokaciju svakog od partnera?”, kaže Vladimir Šijaković, CEO kompanije Kov Technology.

Korišćenjem Samsung Knox rešenja, olakšano je pronalaženje tačne lokacije servisera, kao i jednostavno komuniciranje, korišćenje i plaćanje usluge pomoći, zbog čega ovu vrstu usluge već hiljade vozača širom zemlje svakodnevno koristi.

„Efikasnost aplikacije podignuta je na 99,99 odsto, a posledično je poraslo i zadovoljstvo poslovnih klijenata i krajnjih korisnika“, zaključuje Šijaković.

