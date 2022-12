A1 Srbija dobitnik nagrade KISP 2022

Komora italijansko-srpskih privrednika dodelila je Green priznanje kompaniji A1 Srbija za doprinos u oblasti održivog razvoja. Uz brojne „zelene“ inicijative koje sprovodi u okviru projekata društvene odgovornosti, u želji da doprinese smanjenju karbonskog otiska, A1 Srbija od jula 2021. koristi 100% zelenu električnu energiju, čime je te godine smanjena emisija CO 2 za 19%.

Dodatno, sa skoro 4.000 instaliranih solarnih panela do danas, A1 je prva telekomunikaciona kompanija koja je implementirala ovu tehnologiju na svoju mrežnu infrastrukturu i na taj način dodatno doprinela ukupnom smanjenju emisija CO 2 . Cilj je da do kraja 2023. godine dostigne cifru od 5.600 solarnih panela, što je što je dovoljno energije za napajanje čak 500 domaćinstava.

„Briga o prirodi je sve češće faktor koji ljudi uzimaju u obzir kada biraju brend kom će pokloniti svoje poverenje. Naša želja je da zajedno sa korisnicima pokrenemo zelene promene i učinimo ovaj svet boljim mestom za život, ne samo danas već i za naredne generacije. Veoma nam je važno što možemo da krenemo od onoga što je naš najvažniji resurs, a to je naša mreža“ – izjavio je Dejan Turk, generalni direktor A1 Srbija i A1 Slovenija prilikom dodele nagrade.

Kompanija koja od početka rada u Srbiji pre 15 godina posebnu pažnju poklanja društveno odgovornim projektima iz oblasti ekologije, zdravlja i edukacije, sada aktivnosti usmerava i ka sopstvenom doprinosu u smanjenju karbonskog otiska. Kao članica A1 Telekom Austrija Grupe, kroz primenu novih tehnologija i rešenja na mrežnoj infrastrukturi, A1 Srbija doprinosi ostvarenju ciljeva A1 Grupe koji se ogledaju u povećanju energetske efikasnosti i postizanju karbonske neutralnosti do kraja 2030. godine.

Priznanje Komore italijansko-srpskih privrednika kompanija A1 Srbija dobila je u godini kada Komora proslavlja 20 godina poslovanja.

Podelite s prijateljima

Tweet