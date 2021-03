Acer žrtva ozbiljnog ransomware napada

Prema izveštajima koje su objavile mnoge Internet stranice, izgleda da je Acer pretrpeo ozbiljan ransomware napad. Naime, prema tim izvorima, hakerska grupa REvil uspela je da iskoristi propust u Microsoft Exchange-u kako bi se infiltrirala u kompanijsku mrežu. Po svemu sudeći, u pitanju je jedan od najvećih, ako ne i najveći ransomware napad do sada, jer je Acer kompanija koja je samo u poslednjem kvartalu 2020. godine imala promet od 3 milijarde dolara. Hakeri to znaju, pa su tražili do sada najveću otkupninu – čak 50 miliona dolara, da otključaju podatke.

Ista grupa već stoji iza nekih velikih ransomware napada. Oni su prošle godine od kompanije Travelex tražili otkupninu od 6 miliona dolara. Upad u Acer-ovu mrežu objavili su prošle nedelje na dark web-u, a kao dokaz pokazali su neke slike. Tu se navodi da su dali rok Acer-u do 28. marta da plati otkupninu, a ako to ne uradi, objaviće na web-u ukradena dokumenta. Navodno je Acer-u ponuđen i popust od 20 procenata, ako bi uplata bila izvršena do protekle srede (ne znamo da li se to desilo).

Acer nije priznao da je žrtva ransomware napada, ali je u svom poslednjem saopštenju objavio da su u mreži uočili neke „nenormalne“ situacije i da su o tome obaveštene nadležne institucije u nekoliko država.

Izvor: Engadget

