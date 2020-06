Activision odlaže novi update za CoD zbog protesta

Zbog protesta koji su se rasplamsali u Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija Activision odlučila je da obustavi ažuriranja za svoje popularne video igre kako bi skrenula pažnju na ubistva ljudi crne boje kože od strane policajaca u ovoj državi. I dok se protesti šire po celoj Americi, velike kompanije svojim gestovima pokušavaju da skrenu pažnju koliko je bitna jednakost i pravda kao takva, kako bi se nešto značajno promenilo u najrazvijenijoj državi na svetu.

Jednakost, pravda i promene moraju da se čuju

Activision će po najnovijem saopštenju za javnost obustaviti ažuriranja za igre Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Mobile i Call of Duty: Warzone. Iz kompanije smatraju da je vreme da “jednakost, pravda i promene budu viđene i saslušane“, objavljeno je na Twitteru. Koliko je ovo trenutno posle epidemije Korona virusa važna i goruća tema u američkom društvu, ali i generalno širom sveta, govori podatak da su velike korporacije počele jedna za drugom da daju podršku protestantima. Sve ovo se dešava zbog smrti Džordža Flojda, kog je policajac ubio pre desetak dana u jednoj američkoj saveznoj državi. Iako su Modern Warfare i Mobile verzije Call of Duty serijale najavljene za početak juna sa raznim novitetima u igrama, sve ovo će biti odloženo.

Ovakav potez prate i druge kompanije u industriji igara, pa je Sony najavio da će odložiti svoj igrački PlayStation 5 događaj, koji je prvobitno planiran za 4. jun, a Electronic Arts je najavio da će odložiti događaj na kojem je trebalo da bude predstavljena igra NFL 21. I kompanije u drugim industrijama su najavile svoj vid podrške, među njima Shopify, Amazon, Spotify, Sony i mnoge druge.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet