Adblock Plus protiv praćenja na društvenim mrežama

Praćenje korisnika na društvenim mrežama dospelo je u žižu interesovanja kada je Apple na događaju WWDC 2018 najavio da planira blokiranje ove funkcije u okviru macOS-a Mojave i iOS-a 12, a tako što će korisnici moći da aktiviraju ovu opciju za određene sajtove u slučaju da smatraju da je neophodno.

Ipak, nove opcije na pomenutim operativnim sistemima neće biti dostupne sve do jeseni, te je Adblock Plus odlučio da iskoristi priliku i najavi da će ekstenzija od sada blokirati i praćenje na društvenim platformama. Društvene mreže poput Facebook-a, koriste dugme za deljenje sadržaja kako bi pratile aktivnosti korisnika, ali i onih koji to nisu, a ovo je sada prisutno širom interneta, pa može da se pronađe na skoro svakom web-sajtu.

Tako društvene platforme mrežu tastera za deljenje koriste za kreiranje takozvanih „profila iz senke,“ koji predstavljaju jednu od najvećih mana kada je bezbednost korisnika u pitanju. Naime, platforma uz pomoć ovih profila prikuplja podatke i o onim pojedincima koji nisu korisnici, a o čemu se govorilo i na saslušanju Marka Zuckerberga u aprilu.

Adblock Plus ekstenzija za Chrome i Firefox bi tome trebalo da stane na put, a tako što će da omogući blokiranje praćenja od strane socijalnih platformi. Korisnici će opciju morati da aktiviraju ručno, a preko ponuđenih instrukcija.

