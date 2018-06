Sve o nastavku serijala Igra prestola

Kao što smo već pisali, televizija HBO je naručila scenario za prequal serijala Igra prestola, a kako bi se snimila pilot epizoda. Pobednica konkursa je britanska spisateljica i producentkinja Jane Goldman, čija priča prati smenu Ere heroja u nešto mračnije doba koje smo imali prilike da vidimo u emitovanim epizodama.

Poštovaoci serijala čiji je kreator George R.R. Martin prepoznaće period o kojem govori Goldman kao početak Duge noći, sezone dugih zima koje su izgladnjivale i uništavale generacije u Westerosu, te na kraju dovele do rata Belih hodača protiv običnih smrtnika. Radnja se dešava hiljadama godina pre onoga što smo gledali u do sada emitovanim epizodama, te nudi priču o poreklu Belih hodača, te drugih misterija istoka, kao i tumačenje mnogih priča za koje obožavaoci samo misle da su ih razumeli. Novi nastavak svakako neće početi da se prikazuje pre nego što se završi poslednja sezona serije Game of Thrones, pa se očekuje tek 2020, što je dovoljno vremena da se razradi scenario.

Glavna radnja se dešava 10 hiljada godina pre Aegonovog osvajanja, u vreme kada su Deca šume i Prvi ljudi sklopili pakt, te obezbedili mir koji je omogućio Eru heroja i postanak plemićkih porodica, uključujući i Starkove koji vode poreklo još iz tog perioda, ako ne i ranije.

Ako se uzme u obzir o kojem se periodu iz ove fiktivne istorije radi, pretpostavlja se da će glavni junaci prequal-a biti upravo Deca šume, te Prvi ljudi, a prvi među njima je svakako Trooki gavran, pa pošto je Martin već objavio da se u prequal-u neće pojaviti niko od poznatih junaka, što je i razumljivo, očekuje se da bi ipak mogli da se pojave oni koji putuju kroz vreme, a to je pomenuti Gavran, te Bren Stark.

Antijunaci bi pre svega mogli da budu Beli hodači, te Noćni kralj koji ih predvodi, a lokacije bi mogle da ilustruju postanak Velikog zida, izgradnju Winterfella, daleki sever pre podizanja zida, te mnoge druge o čijoj istoriji jedva da smo imali vremena i da razmišljamo.

