Adobe: Kritične ranjivosti ugrozile korisnike

Adobe je nedavno objavio bezbednosna ažuriranja za Adobe Photoshop, Adobe Digital Editions, Adobe Bridge, te RoboHelp. Tim potezom je rešeno čak deset ranjivosti koje su ozbiljno ugrožavale bezbednost korisnika.

Pomenute ranjivosti su uticale na četiri Adobe proizvoda, a sedam od deset pronađenih ranjivosti prepoznate su kao kritične. Napadači su preko njih mogli da preuzimaju kontrolu nad pogođenim uređajima, što znači da su mogli da kontrolišu podatke žrtava, te da ranjive mašine koriste u okviru malicioznih napada. Ranjivost je napadačima omogućavala pokretanje “arbitrary koda”, što znači da su mogli da izvršavaju bilo koju komandu u okviru pogođenih sistema, te da u njih otpremaju sopstvene maliciozne kodove.

Bezbednosna ažuriranja su 13. aprila stigla na sve pogođene proizvode. Najviše je pogođen Adobe Bridge, budući da je u okviru njega pronađeno čak šest ranjivosti – četiri kritične i dve koje su označene kao „važne“. Ranjivosti koje uključuju „Arbitrary code execution“ spadaju među najozbiljnije, jer napadačima omogućavaju izvršavanje bilo koje komande u okviru Windows sistema, uključujući i instaliranje malvera, te preuzimanje kontrole nad računarima.

Korisnicima se preporučuje da što pre preuzmu ažuriranja za pogođene proizvode, budući da su uređaji koji ostanu ranjivi otvoreni za eksploatacije. To mogu da učine ako odu na Help > Check for Updates u okviru svakog od pomenutih proizvoda.

Izvor: Bleeping Computer

