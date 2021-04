Prvi detalji o EOS R3, novom Canon profesionalnom aparatu bez ogledala za sport i izveštavanje

Danas, prateći vesti o tri nova inovativna RF objektiva i o novoj aplikaciji za deljenje datoteka, Canon Inc. najavljuje razvoj modela EOS R3 – najnovijeg brzog i ultraodzivnog profesionalnog fotoaparata bez ogledala.

Svojim revolucionarnim dizajnom, ovaj fotoaparat će omogućiti profesionalnim sportskim i novinskim fotoreporterima da odgovore na izazovne zahteve – da nadmaše brzinom i performansama. Zahvaljujući tome što može da se pohvali odlikama koje mogu da se vide na Canon-ovim DSLR telima i telima aparata bez ogledala, EOS R3 je zaista hibridni fotoaparat naredne generacije za sportske fotografe i fotografe izveštače današnjice i sutrašnjice.

EOS R3 ima novi BSI slojeviti CMOS senzor koji je razvio Canon, moćni DIGIC X procesor za obradu slike, mogućnosti snimanja u 30 fps uz AF/AE praćenje, detekciju oka, glave i tela, kao i revolucionarnu novu funkciju autofokusa, Eye Control Function. Ovo je savršen fotoaparat za akcione fotografe koji tragaju za kvalitetnim snimcima – slikama kao i video zapisima – objekata koji se kreću ogromnim brzinama.

Napravljen na osnovu revolucionarnog EOS R sistema, sa njegovim neprevaziđenim RF nosačem objektiva i uparen sa jednim od Canon-ovih inovativnih RF objektiva, ovaj fotoaparat pruža mogućnosti koje do sad nisu viđene u nekom drugom dvojcu fotoaparat/objektiv. Pomoću objektiva kao što su danas predstavljeni RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM, profesionalci mogu da postignu optičku izvrsnost i performanse bez premca.

Pet stvari koje trebate da znate o novom aparatu EOS R3

Visok kvalitet uz visoku brzinu

EOS R3 je prvi fotoaparat serije EOS koji ima potpuno novi 35-milimetarski pozadinski osvetljen slojeviti CMOS senzor – koji je razvio Canon. U kombinaciji sa snagom njegovog DIGIC X procesora za obradu slike, profesionalci koji koriste EOS R3 postići će izuzetno brzo fotografisanje i snimanje filmova na višem nivou. Kada koriste fotoaparat uživaće u 30 slika u sekundi sa AF/AE praćenjem uz minimalna izobličenja slike prilikom korišćenja elektronskog zatvarača – što je savršeno po meri profesionalnih sportskih fotografa koji se suočavaju sa izazovima snimanja akcije u deliću sekunde.

Impresivno praćenje brze akcije

Profesionalci mogu da pomeraju granice kreativnosti pomoću izuzetno preciznog praćenja i da se fokusiraju na akciju koja se brzo kreće. Dual Pixel CMOS AF najnovije generacije u modelu EOS R3 može da prati oči, glave i tela subjekata koji se kreću velikom brzinom – što je savršeno za beleženje čak i najfinijih detalja u deliću sekunde. Štaviše, Canon otkriva da će dodati novog subjekta (tek će biti otkriven) u AF praćenje ovog fotoaparata.

Kontrolisanje AF-a – vašim okom!

EOS R3 će imati novu i poboljšanu tehnologiju koja je prvi put upotrebljena u Canon-ovom aparatu EOS 5. To je prvi EOS digitalni fotoaparat koji je novoj generaciji fotografa pružio revolucionarnu funkciju Eye Control Function, koja korisnicima omogućava da jednostavno izaberu i pomeraju AF tačku pomoću svog oka putem tražila. Ova instinktivna funkcija pruža profesionalcima prirodnu i brzu kontrolu nad AF-om. Smanjujući vreme fokusiranja, koje se najčešće obavlja pomoću multikontrolera/dugmeta, ova funkcija je savršena za fotografe koji žele da zabeleže najvažnijeg subjekta u kadru pri visokoj brzini – bilo da je to tokom konferencije za novinare ili fotografisanja timskog sporta.

Profesionalna izrada

Inspirisano serijom EOS-1D, telo modela EOS R3 omogućava ultraintuitivnu kontrolu u najzahtevnijim profesionalnim situacijama. Profesionalci mogu da očekuju istu izdržljivost i otpornost na prašinu i vodu kao što je kod tela Canon-ove legendarne EOS-1 serije. Ovaj fotoaparat takođe ima integrisani grip koji korisnici serije EOS-1D vole i u koji imaju poverenja. Sa modelom EOS R3, profesionalci imaju samopouzdanja da nastave da snimaju – bez obzira kakvi su uslovi – bilo da su na terenu ili pored bazena, unutra ili napolju, na snegu ili suncu.

Brza veza – predstavljamo Canon-ov novi Mobile File Transfer

EOS R3 će biti u potpunosti kompatibilan sa Canon-ovom novom aplikacijom za pametne telefone, Mobile File Transfer. Ona pruža novi način za prenošenje slika i ubrzavanje procesa rada dok ste u pokretu, korišćenjem sluga mobilne mreže i bez potrebe za žičnom LAN opremom.

Canon lansira verziju 1.2 aplikacije Mobile File Transfer za iOS putem prodavnice Apple App Store u junu, koja je kompatibilna sa Canon-ovim aparatima EOS-1D X Mark III, EOS R5 i EOS R6. Podrška za Android će biti omogućena u budućnosti.

Canon takođe danas najavljuje RF 100mm F2.8L MACRO IS USM – impresivni makro i portretni objektiv koji je prvi na svetu AF makro objektiv sa 1,4x uvećanjem na blizinu. Osim toga, Canon je takođe otkrio detalje novih RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM, dva telefoto prajm objektiva dizajniranih da ispune zahteve sportskih fotografa i fotografa divljači, koji imaju neverovatne žižne daljine i mogućnosti, naročito kada se upare sa aparatom EOS R3.

Više informacija o današnjim lansiranjima proizvoda možete pronaći ovde, a možete da ostanete u toku sa vestima o modelu EOS R3 prijavom na Canon-ovu email listu.

Ključne karakteristike modela EOS R3

Novi slojeviti BSI CMOS senzor koji je razvio Canon

30 fps uz AF/AE praćenje

Eye Control Function

Detekcija oka i glave subjekta

Dual Pixel CMOS AF

Otpornost na vremenske uslove 1D serije

