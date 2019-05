Adobe skup: Kako je digital promenio dizajn?

Glavno pitanje na koje se tražio odgovor Adobe skupa Bring your ideas to screens!, održanog prošle nedelje u hotelu Mama Shelter, bilo je: kako je digital promenio dizajn. Znamo da dobar dizajn nekad i sad ne podrazumeva iste elemente, da li je tehnologija ta koja ograničava kreativnost i da li neprestana usmerenost na ekran blokira deo kreativnog procesa ili je, pak, na kraju dana tehnologija ta koja nam pruža opcije i mogućnosti i koja potpomaže da svoje kreativne slobode razvijamo još više? Sve su to teme o kojima je bilo reči u okviru ovog skupa.

Na panelu je bilo reči i o tome koliko je metrika vodilja prilikom kreiranja vizuelnog rešenja, koliko broj klikova doprinosi u kreiranju imidža, a koliko broju prodatih proizvoda, kao i o tome šta sve čini jednu uspešnu kampanju. Učesnici panel diskusije bili su: Sanja Čudanov (Art Director United Group), Igor Černiševski (Head of Digital, Direct Media United Solutions), Rastko Šurdić (Nike brand Photography & Video Production) i Zoran Imširagić ( Adobe Certified Instructor), dok je moderator bio Goran Filipović iz firme Extreme.

Takođe, kada se priča o digital kampanjama nezaobilazne su i osobe od uticaja, takozvani influenseri gde se došlo do zaključka da su produkcija i osmišljavanje kampanje podjednako važni kao i to koliki uticaj u digital svetu ima osoba angažovana u kampanji. Zoran Imširagić je pre panel diskusije na ovom skupu održao i predavanje: Adobe CC 2019, gde je predstavio najveća unapređenja Illustrator, InDesign i Photoshop aplikacija, dok je Ivan Đorđević (BBC-ijev trener) predstavio nove mogućnosti Adobe Premier Pro i After Effects alata.

Firma Extreme će, za svoje korisnike, nastaviti sa organizovanjem ovakvih okupljanja na Adobe skupovima, kao i Adobe radionicama od kojih je naredna već zakazana za jesen.

