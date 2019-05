Vertiv: Data centar one stop shop

Vertiv je doneo mnogo inovacija u regionalno poslovanje i IT infrastrukturu. Imali smo priliku da tokom konferencije DATUM 2019 razgovaramo sa Igorom Grdićem, Country Manager‑om Vertiv‑a, i saznamo nešto više o poslovnim IT rešenjima koje ova kompanija nudi

Koji su vodeći trendovi u sferi data centara?

O: Industriju data centara menjaju Edge i Edge rešenja. Sadržaj aplikacija i Big data pomeraju se iz velikih i regionalnih data centara prema Edge‑u, to jest „ivici“ mreže. To se dešava da bi bili što bliži krajnjim korisnicima, da bi se oni bolje, uspešnije i brže snabdevali podacima. To je definitivno trend koji je započeo prošle, i krenuće ozbiljnije ove godine, a mi vidimo ozbiljniji Edge rast od 2020. godine pa nadalje.

Kakve promene donosi fokus na Edge computing?

O: Dolaze nove tehnologije, kao što su 5G, IoT, AR i Connected vehicles. Neke su naprednije i već prisutne u zreloj fazi, a neke su još u povoju, kao što je Connected vehicles. To se razvija već neko vreme, a ne zna se kada ćemo tu tehnologiju, to jest autonomna vozila, zaista videti u masovnoj primeni. Možda za nekih deset do petnaest godina od danas, međutim test primerci već postoje. Tehnologije kao što su 5G i IoT se već dešavaju i već su prisutne. Sve ove tehnologije i njihove aplikacije treba skladištiti, a za to će služiti Edge mreža, koja će omogućiti da se Edge computing i procesorska moć približe kupcu.

Hoćemo li uskoro doživeti značajnije promene u IT infrastrukturi i šta će biti faktori promena?

O: Faktor promena biće zahtev, jer kao i u životu, imamo zahtev i isporuku tog zahteva. Glavni faktor biće Big data i svi zahtevi krajnjih korisnika ili ponuda OTT (over the top) igrača koji će nuditi svoje aplikativne funkcije krajnjim korisnicima, i koji će pomeriti kompletnu industriju i podstaknuti same data centre, odnosno Edge data centre da se brže distribuiraju u mrežu.

U svetu je trend mobilnih i skalabilnih rešenja i želje za gotovim proizvodima; kako se Vertiv tome prilagođava?

O: Vertiv je tu vrlo dobro pozicioniran zato što ima dugu tradiciju, a Vertiv Croatia sa sedištem u Zagrebu je divizija unutar Vertiv‑a koja podržava upravo ta „ključ u ruke“ rešenja. Dizajniramo, pravimo i servisiramo data centre većih razmera. Naravno da ne možemo da napravimo sve u regiji, ali pojedine veće radimo i funkcionišemo na taj način.

Koje su pogodnosti za korisnike Vertiv partner programa?

O: Generalno gledano, Vertiv u channel‑u nije bio ozbiljnije prisutan do poslednjih godinu dana, tako da je to nešto što ozbiljno razvijamo. Gradimo trenutno mrežu distributera i riselera koji bi trebalo naše channel proizvode, a tu prvenstveno vidimo manje UPS‑ove, rekove, PDU‑ove ili Avocent rešenja.

U poslednje vreme mnogo se govori o modularnim data centrima?

O: Modularni data centri, s kojima je Vertiv počeo pre petnaestak godina, definitivno su zanimljiva rešenja. Do sada smo ih implementirali na tržišta koja su imala loše razvijenu infrastrukturu. U poslednje dve godine korisnici uviđaju da su im takva rešenja zgodna, te da imaju pod kontrolom celu investiciju. Rešenje je skalabilno, što znači da možete da ga proširujete dodatnim modulima. Proizvodnja se nalazi pored Zagreba, gde je naša produkcija modularnih data centara. Oni mogu da budu standardizovani (SmartMod) ili prilagođeni, idemo u detalje po željama kupca. To može da bude na nivou jednog modula ili na nivou zgrade. Pričamo o nekoliko hiljada kvadratnih metara do nekoliko desetina kvadrata.

