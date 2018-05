Aerodrom Heathrow uveo intergalaktičke letove

Ako još uvek niste isplanirali svoj odmor možda nije loša ideja da pogledate raspored intergalaktičkih letova koji kreću sa londonskog aerodroma Heathrow.

Nadamo se da na 4. maj, intergalaktički praznik Ratova zvezda – Star Wars Day, niste planirali da putujete na planetu Hoth. Letovi sa Heathrow aerodroma su odloženi, tako da ćete morati da ipak idete preko Khashyyyka (iako biste jeftinije prošli letom sa niškog aerodroma to Tattoinea). To bi otprilike bile muke intergalaktičkih turista kad bi Star Wars bio deo naše svakodnevice.

Upravo to je izmaštao neko iz marketinškog tima britanskog aerodroma, iskoristivši Star Wars Day koji se obeležava svakog 4. maja. A zašto baš 4. maj? Glavni povod za odabir ovog datuma je pre svega igra reči – May the 4th be with you zvuči slično kao May the Force be with you. To je dovoljan razlog da se danas obučete kao princeza Leia i proslavite ovaj veliki praznik – najveći u dalekoj, dalekoj galaksiji.

Star Wars letovi na londonskom Heathrow aerodromu

Tabla sa poletanjima sa londonskog aerodroma imala je interesantne destinacije. Povodom Dana Ratova zvezda mogli ste da se informišete u vezi letova do omiljenih destinacija u dalekoj, dalekoj galaksiji. Raspored letova sadrži planete kao što su Endor, Kashyyyk (sa šifrom leta WOOK1E) i Alderaan (šifra leta LE1A). Neko ko vodi Twitter nalog Heathrow aerodroma je očigledno veliki fan serijala tako da se mogu videti i AT-AT hodalice kako se njišu među avionima koji se spremaju za polazak, a tu je R2D2.

HeathrowAirport Twitter nalog danas je pravo mesto ukoliko želite da se lepo zabavite ali i obezbedite sebi karte za željene destinacije u galaksiji. Putnici se tako raspituju za razloga odlaganja letova, ali i za poštovanje svih intergalaktičkih zakona.

Nadležni aerodroma tokom celog dana putem svog naloga uveravaju potencijalne putnike da se poštuju svi standardi bezbednosti kad su intergalaktički letovi u pitanju. To naravno ne znači da ovi obični i mnogo manje spektakularni “lokalni” letovi po planeti Zemlji ne funkcionišu – tu nema šale.

Star Wars predstavlja globalni fenomen nastao iz serijala filmova gde je prvi izašao daleke 1977. godine. Pored filmova, tu su i Star Wars igre, animirani filmovi, igračke i sve gde je moguće zalepiti logo Ratova zvezda ili masku Darth Vadera. May the 4th Be With You! Srećan Star Wars Day!

Podelite s prijateljima

Tweet