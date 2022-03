Agilcon, najveći regionalni Salesforce partner, stigao u Srbiju

Kompanija Agilcon, najveći regionalni partner kompanije Salesforce, nakon više od decenije uspešnog poslovanja na području Slovenije i Hrvatske, otvorila je vrata svoje prve kancelarije u Beogradu i na svečanosti otvaranja najavila velike planove za budućnost. Agilcon je već dugi niz godina najveći regionalni implementator rešenja kompanije Salesforce, koji je, prema Gartneru, broj 1 CRM platforma na svetu za rešenja u oblasti korisničke podrške, prodaje i marketinga.

Na svečanosti otvaranja prisustvovali su brojni uvaženi predstavnici poslovne zajednice iz regiona, a kompanija je predstavila svoja rešenja i planove.

“Kompanija Agilcon posvećena je otkrivanju novih načina za komunikaciju sa onima koji su vam najvažniji, a to su vaši klijenti i zaposleni. CRM i HRM rešenja koja implementira naša kompanija pomogla su brojnim kompanijama, velikim i malim da transformišu svoje poslovanje i unaprede način na koji ljudi rade i komuniciraju. Kancelarija u Beogradu za nas je veliki iskorak na veliko i važno tržište, puno potencijala i prilika. Radujemo se novim zanimljivim projektima i još boljoj saradnji s postojećim klijentima.” ovim povodom rekao je Marko Perme, suosnivač i direktor Agilcona u Sloveniji.

Korišćenje CRM i HR alata ove vrste direktno pomaže zadovoljstvu korisnika i poslovnim rezultatima kompanija. U to su se već uverili Agilconovi klijenti, a neki od njih su i podelili svoja iskustva i na panel diskusiji. O razlozima i rezultatima implementacije Salesforcea i Gecko-a pričali su Igor Sabljak, Director of Customer Experience Management, Tehnomanija; Jasmina Kaluđerović, Field Sales Manager, Milšped; Natalija Pešić, Head of HR, A1 Serbia, a Kosta Andric, Partner ICT HUB & ICT HUB Venture, pričao je na temu koliko je važna digitalizacija, odnosno sa kojim preprekama se možemo suočiti ukoliko je izostavimo kao jedan od najvažnijih alata današnjice za rast i razvoj.

Jasmina Kaluđerović ispred kompanije Milšped ovom prilikom izjavila je “Kompanija Agilon nam je omogućila objedinjenu i olakšanu komunikaciju između zaposlesnih i sektora, a pre svega dostupnost informacija na jednom mestu. Tražeći rešenje shvatili smo da kompanija koja radi implementaciju CRM rešenja mora da bude pouzdana, iskusna i da u nju moramo da imamo poverenja, Agilcon se izdvojio po svim stavkama i to je bilo ključno za početak saradnje“.

Vođen idejom kako se sadašnji i budući trendovi oslanjaju na vrhunsko korisničko iskustvo, a uzimajući u obzir da stalno rastu potrebe klijenata i tržišta za CRM i HRM uslugama, Agilcon je odlučio da svoje usluge, pored Beograda, proširi i na tržište Severne Makedonije i Crne Gore. Iako već godinama posluje na području Srbije i implementira Salesforce rešenja i Gecko, otvaranjem kancelarije u Beogradu postaje još bliži trenutnim i budućim saradnicima.

„Prisustvom u Beogradu, Agilcon i starim i novim klijentima pruža neposredniji odnos, bržu komunikaciju, pristup vrhunskim stručnjacima iz oblasti IT-ja i poslovnih procesa, što će im pomoći u efikasnijoj primeni i usvajanju novih poslovnih modela. Radujem se budućim profesionalnim izazovima, stvaranju najozbiljnijeg regionalnog IT tima, i saradnji sa kompanijama.“ izjavila je Katarina Vladić, direktorka kompanije Agilcon u Srbiji.

„Jako je bilo važno da se shvati šta tehnologija znači za HR sektor. Prednost koju nam je implementacija Salesforce rešenja donela jeste da možemo da kreiramo svoje procese od početka do kraja, na način kako mi kao kompanija želimo oskuškujući zaposlene i njhove potrebe. Brzo, pozdano i na klik je otvorilo jednu potpuno novu prespektivu za nas s obzirom da smo dve godine radili na procesu komunikacije A1 Srbija i A1 Slovenija. Veliki izazov koji smo imali pred sobom, uskladiti dve zemlje sa dve različite zakonske regulative, uspeli smo rešimo uz pomoć i anagažovanje kompanije Agilcon.“ izjavila je Natalija Pešić, A1 Srbija.

Agilcon, kao najveći regionalni partner, unutar Salesforce partnerske zajednice ima najviši status zbog broja sertifikovanih stručnjaka za brojna Salesforce rešenja, preko 150 uspešno realizovanih projekata kao i zbog odličnih ocena klijenata na službenim Salesforce stranicama. Iskustvo Agilcon stručnjaka, kao i broj sertifikata garantuju visok kvalitet izvođenja projekata sa fokusom na poslovne ciljeve klijenata, u skladu sa kojim im se predlažu rešenja i saveti kako da postanu produktivniji i uspešniji. Tim Agilconovih stručnjaka uvek je na raspolaganju klijentima i pruža savetodavnu uslugu i nakon implementacije usluge.

Podelite s prijateljima

Tweet