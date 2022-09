AI pretvara Pixel art u realne fotografije

Jedan korisnik Reddit-a predstavio je nekoliko živopisnih fotografija koje predstavljaju obradu slika iz klasičnih MS-DOS igara, kao što su Commander Keen 6 i The Secret of Monkey Island. Najinteresantniji deo je kako su te fotografije nastale. On je koristio tehniku sintetizovanja fotografija nazvanu „img2img“ koja predstavlja funkcionalnost Stable Diffusion modela za kreiranje fotografija, objavljenog prošle nedelje. Ovaj model uzima početnu pixel art sliku i na osnovu nje generiše sličnu, realnu fotografiju.

Korisnik je dao i detaljnije informacije o ovom procesu. On je koristio front-end program Vision of Caos, aplikaciju koja je sposobna da obezbedi pristup do velikog broja različitih stilova računarske umetnosti. Igranjem sa parametrima mogu da se dobiju gotovo potpuno realni prikazi, a kako je naveo, za rezultate koje je prikazao bilo mu je potrebno nekoliko stotina pokušaja.

Neki drugi korisnici su prijavili da su upotrebom Stable Diffusion img2img opcije uspeli da dečije crteže pretvore u (skoro) umetničke radove, ali i da naprave zaista interesantne rezultate. Proces je još uvek suviše tehnički za opštu upotrebu, ali front-end programi, kao pomenuti Visions of Chaos, mobli bi da pomognu da se tehnologija približi širem krugu korisnika.

Trenutno je ovo dugotrajan proces, sa neizvesnim krajnjim ishodom. Međutim, kako tehnologija i hardver budu napredovali, možda ćemo za nekoliko godina biti u mogućnosti da igramo stare igre, sa unapređenom grafikom u realnom vremenu.

Izvor: ArsTechnica

