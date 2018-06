AI, robotika i automatizacija menjaju prioritete u oblasti ljudskih resursa

U svom izveštaju „Globalni trendovi u oblasti ljudskih resursa“ u 2018. Deloitte ispituje sve veća očekivanja pojedinaca i prati tempo kojim tehnologija oblikuje prioritete u oblasti ljudskih resursa u kompanijama. U istraživanju je učestvovalo više od 11.000 učesnika, a ispitanici u 85% slučajeva ukazuju na potrebu za ujednačenim i timskim radom rukovodilaca, kao i za interdisciplinarnim pristupom rešavanju kompleksnih problema. Rezultati istraživanja prikazuju da je verovatnije da će jedna trećina kompanija gde rukovodioci redovno sarađuju, imati rast za 10% viši od kompanija u kojima lideri ne sarađuju. Iako je neophodno unaprediti poslovanje, 73% ispitanih kaže da njihovi rukovodioci ne sarađuju redovno.

Zbog sve većeg pritiska na kompanije da budu odgovorne i daju rešenja na važna društvena pitanja, društveni aktivizam mora biti ključni deo kompanijskog identiteta i misije, što zapravo 77% ispitanih smatra. Duži životni vek otvara pitanja o tome koliko dugo će trajati karijera i kako će se starenje zaposlenih odraziti na ekonomiju i javnu politiku, a 15% ispitanika smatra da stariji zaposleni stoje na putu novim talentima. Uprkos starenju zaposlenih na globalnom nivou i kompetitivnim prednostima starijih talenata, 49% ispitanika pokazuje da njihove kompanije nisu učinile ništa da pomognu starijim zaposlenima da pronađu nove karijere u skladu sa svojim godinama, a još 15% smatra da se na starije zaposlene gleda kao na prepreku.

Do 2020. godine 37% kompanija očekuje rast zaposlenih po ugovoru, 23% porast frilensera, i 13% privremenih radnika. Uprkos ovom očekivanom rastu, samo 16% je izjavilo da imaju jasno definisane politike i praksu za saradnju sa ovakvom vrstom zaposlenih. U protekloj godini su kompanije postale fokusirane na to kako će proces automatizacije koji je doveo do promena u pojedinim poslovima uticati na pojedince. Istraživanje pokazuje da 4 od 10 kompanija veruje da će automatizacija imati najveći uticaj na poslove, i 61% aktivno redizajnira poslove u skladu sa veštačkom inteligencijom i robotikom. Dodatno, 72% lidera ljudskih resursa i poslovnih lidera rangira temu veštačke inteligencije kao važnu ili veoma važnu.

Kompanije i pojedinci shvataju da tradicionalni model razvoja karijere postaje nefunkcionalan, te 47% anketiranih smatra da su kreiranje novih modela karijere i veština veoma važne. Više od 54% nema nikakve programe za razvoj veština budućnosti, a samo 18% smatra da zaposleni imaju mogućnosti da se razvijaju. Pored ulaganja u profesionalni razvoj zaposlenih, kompanije moraju ponovo da razmotre na koji način ulažu u svoje zaposlene na ličnom nivou, pa tako 43% ispitanika smatra da dobrobit zaposlenih pojačava misiju njihove kompanije, 60% kaže da doprinosi zadržavanju zaposlenih, a 61% govori da poboljšava produktivnost i suštinske rezultate. Međutim, prema istraživanju Bersina, samo 3% kompanija smatra da su njihove nagrade efikasne u motivisanju talenata.

Primena veštačke inteligencije, robotike, automatizacije i analitike ne pokazuje znakove usporavanja, te će kompanije pre ili kasnije pomiriti potražnju za ljudskim veštinama i potrebu za povećanom produktivnošću, a 72% ispitanih vidi ovu oblast kao važnu, samo 31% je spremno da se time bavi. Kako tehnologija prožima radno okruženje, analitičari su u centru pažnje rukovodilaca, sa 84% ispitanika koji su to ocenili važnim ili veoma važnim, dok se samo 10% ispitanika oseća vrlo spremnim za rešavanje ovog izazova. Od 64% kompanija koje aktivno upravljaju podacima zaposlenih u skladu s propisima, samo 22% ima odlične procese za zaštitu ovih podataka, izlažući se dodatnim rizicima koji mogu ugroziti njihov status društveno odgovorne kompanije, ukoliko ne upravljaju proaktivno njima.

