Airbus kreirao hidrogenski motor za avione

Kao deo svog cilja da avioni sa nultom emisijom uđu u upotrebu do 2035. godine, Airbus je najavio razvoj motora sa vodoničnim gorivnim ćelijama dizajniranim za avione. Za razliku od Rolls-Royce-ovog nedavno najavljenog mlaznog motora koji direktno sagoreva vodonik, on bi koristio električni motor kao i automobili sa gorivnim ćelijama, dok bi emitovao samo H20. Na kraju bi mogao da se koristi u komercijalnim avionima koji bi mogli da prevezu do 100 putnika na oko 1,850 kilometara.

Velike razdaljine sa samo jednim punjenjem

Airbus planira da testira motor do sredine decenije na svom avionu A380 MSN1, koji je “trenutno modifikovan da nosi rezervoare sa tečnim vodonikom”, navodi se u saopštenju. Međutim, čini se da je tehnologija dizajnirana za manje avione regionalnog tipa koji koriste efikasniji propeler, a ne mlazne motore.

Kompanija nije dala više detalja, ali gorivne ćelije su dobro poznata tehnologija za automobile. Oni su daleko manje efikasni od električnih vozila na baterije (BEV) ako računate proizvodnju goriva i konverziju u električnu energiju. Međutim, oni imaju veći domet, brže se dopunjuju gorivom i lakši — pri čemu je ovo drugo, naravno, neophodno za avione.

Kao što je pomenuto, Rolls-Royce je upravo najavio uspešan test mlaznog motora koji se pokreće direktnim sagorevanjem vodonika, što je još jedna moguća tehnologija za budući vazdušni transport. Kompanija je konvertovala Rolls-Royce AE 2100-A, regionalni avionski motor koji se koristi u turboelisnim prigradskim avionima, da radi sa novim izvorom goriva. Međutim, tehnologija bi se teoretski mogla skalirati za veće avione.

Još uvek postoje neke velike prepreke koje treba prevazići pre nego što vodonik ikada bude korišćen za pogon aviona. Potrebno je četiri puta više vodonika od običnog goriva po težini za isti opseg, a gorivo se mora držati pod pritiskom. I naravno, vodonik je veoma eksplozivan, tako da bi sistemi aviona za skladištenje i distribuciju morali da budu izuzetno pouzdani i izdržljivi – opet dodajući težinu. Ipak, to bi mogla biti jedina opcija dostupna za avione u bliskoj budućnosti, pošto je tehnologija baterija i dalje previše teška osim ako se ne koristi za vrlo kratke letove.

