Jedan WMS molim, od priloga – sve

Svaki pravi srpski domaćin treba da zna gde mu je šta. Isto bi se moglo reći i za firmu – bilo da poseduje jedno skladište ili mnogo njih, bilo da su skladišta velika ili mala, svaka roba u njima mora da bude na svom mestu. I tu do izražaja dolazi WMS, Warehouse Management System.

Već u uvodniku ovog broja, naš glavni i odgovorni urednik (popularno „glodur“) je otkrio „toplu vodu“ – što je više činilaca, to se stvari više komplikuju. Tako ponekad ostanemo bez tople vode, pomenuti domaćin bez kutija za pakovanje jaja, a koke – sve produktivnije.

Dobar WMS sistem može pomoći pojednostavljivanjem svakog aspekta upravljanja skladištem – od procesa prijema, odlaganja, preuzimanja, pakovanja i otpreme do praćenja zaliha i dopunjavanja. On treba da organizuje sve ove aktivnosti iz jednog interfejsa. Sistemi za upravljanje skladištem se takođe integrišu sa drugim alatima, uključujući neke osnove kao što su skeniranje bar kodova i RFID obeležavanje, napredniju robotiku i uređaje za nošenje sa proširenom realnošću (AR) i druga rešenja od kritične važnosti, kao što su sistemi za upravljanje transportom (TMS), ERP i logistički softver.

Zvuči komplikovano? Pa i nije, sve dok znate šta želite, koji su vam sistemi (i procesi) od vitalnog značaja i interesa, pa im treba posvetiti posebnu pažnju i odgovarajućom redundansom obezbediti njihovo nesmetano funkcionisanje.

WMS Pokemoni

Pored pomagala koje smo pomenuli, uvodi se i AR (Augmented Reality), i to ne bez razloga. Ne tako davno (pre par godina), naše telefone je ukrasila aplikacija koja je uz sliku naše realnosti, otkrivala i slike Pokemona koje smo skupljali. Govorilo se da će to skupljanje Pokemona promeniti svet, baš kao i najavljeni Metaverse u kome ćemo održavati sastanke bez (valjda suvišnog) donjeg dela tela. Da, nove tehnologije zaista duboko menjaju svet u kome živimo, ali na način na koji to „mali Đokica“ zamišlja. Od Pokemona sam odustao čim sam pronašao Pikačua na Zemunskom keju, odmah pored poznatog restorana „Venecija“.

Sistem za upravljanje skladištem (WMS) je softver koji pomaže kompanijama da upravljaju i kontrolišu svakodnevne operacije skladišta, od trenutka kada roba i materijal uđu u distributivni centar do trenutka kada odu

AR svakako može da pomogne magacinskim radnicima da prikaže sliku artikla na lokacijama koje trenutno nisu vidljive ili da im pomogne u izboru i pronalaženju optimalne putanje do artikla koji trenutno nije vidljiv iz njegove perspektive. Robustan, digitalni sistem upravljanja skladištem je od suštinskog značaja za svako poslovanje sa raspoloživim zalihama i može pomoći u uštedi novca i povećanju efikasnosti u mnogim oblastima.

Najveće prednosti WMS sistema

Poboljšana operativna efikasnost: WMS sistemi automatizuju i pojednostavljuju skladišne procese od ulaznih prijema do odlaznih isporuka – za poboljšanu efikasnost, „glatkije“ operacije i mogućnost rukovanja većim količinama robe. Oni smanjuju greške pri preuzimanju i otpremi robe i eliminišu dupli i nepotreban rad. WMS takođe deli podatke sa ERP i sistemima za upravljanje transportom, dajući holistički pogled koji se proteže izvan vašeg skladišta i pomaže da se ubrza kretanje robe.

Smanjeni otpad i troškovi: Ako imate zalihe sa ograničenim datumom ili kvarljive zalihe, WMS softver može da identifikuje koje artikle treba prvo izabrati, ili za koje bi možda trebalo da se poveća prodaja, kako bi se smanjio otpad. Takođe vam može pomoći da obezbedite najefikasnije korišćenje skladišnog prostora, od postavljanja inventara, do optimalnih putanja lagerovanja ili prikupljanja artikala. Neki sistemi nude napredne simulacije za kreiranje tlocrta i postavljanje paleta, polica i opreme na najboljim lokacijama da bi sve radilo s maksimalnom efikasnošću, pa prema tome štedelo vreme i novac.

Vidljivost inventara u realnom vremenu: Koristeći bar-kod, RFID označavanje, senzore ili druge metode praćenja lokacije, WMS sistem vam daje uvid u vaš inventar u realnom vremenu, dok se on kreće po vašem skladištu, oko njega ili putuje dalje, na sledeću lokaciju. Uz ove mogućnosti, možete da kreirate preciznije prognoze potražnje, da pokrenete strategiju zaliha tačno na vreme i da poboljšate nadzor, što je posebno važno u slučaju povlačenja artikala (gde li je to sada?).

Poboljšano upravljanje radom: WMS vam može pomoći da predvidite potrebe za radnom snagom, kreirate rasporede, optimizujete vreme putovanja u skladištu i dodelite pravi zadatak pravom zaposleniku na osnovu nivoa njegove veštine, blizine i drugih faktora. Dobar VMS sistem takođe može pomoći u podizanju morala zaposlenih stvaranjem opuštenijeg, organizovanijeg i bezbednijeg okruženja u kome radnici osećaju da se njihovo vreme ceni i da se mudro koristi.

WMS sistemi mogu da budu smešteni unutar kompanije ili u cloud-u. Kao posebna kategorija izdvajaju se WMS sistemi integrisani sa ERP-om

Bolji odnosi sa kupcima i dobavljačima: Sa WMS-om, kupci brže dobijaju robu, uz manje grešaka, što povećava njihovo zadovoljstvo i lojalnost i poboljšava reputaciju vašeg brenda. Dobavljači takođe skraćuju vreme čekanja na utovarnim mestima i dokovima, a sve to opet vodi ka poboljšanju međusobnih odnosa.

WMS metrika i analiza

Podaci u realnom vremenu mogu se automatski prikupljati preko WMS-a umesto oslanjanja na ručne metode prikupljanja podataka. Pritom se eliminišu greške pri unosu ključeva i drastično ubrzava proces. Ovi podaci se mogu integrisati sa analitikom za praćenje važnih pokazatelja, kao što su pravovremena isporuka, tačnost inventara, troškovi distribucije, stopa popunjavanja porudžbine ili linije, vreme ciklusa porudžbine i još mnogo toga. Sistem zatim može da kreira vizuelne izveštaje koji se lako mogu podeliti sa zainteresovanim stranama i koristiti za prilagođavanje.

Po svojoj tehničkoj prirodi, WMS sistemi mogu da budu smešteni unutar kompanije (Standalone WMS na on-premise hardveru unutar firme). Alternativa su Cloud WMS sistemi, koji nisu smešteni kod korisnika, a kao posebna kategorija izdvajaju se WMS sistemi integrisani sa ERP-om ili SCM (supply chain management) softverom.

Pitanje je, ipak, da li je ova klasifikacija svrsishodna, a još manje je konzistentna. Prva dva navedena tipa ukazuju na razlike u implementaciji, dok integracija može da se primeni na oba prethodna slučaja. Nesumnjivo je da je cloud u naletu i da pruža veće mogućnosti. Za početak, uopšte ne morate da brinete o hardveru i njegovom „zdravlju“, a mogućnosti integracije s ostatkom poslovnog softvera su veće i neprestano se proširuju, čak i nezavisno od vas.

Nesumnjivo je da je Dejan u pravu – uz tehnološki (i svaki drugi) napredak, rastu i potrebe firme, pa čak i domaćinstava. I da sve mora da se uskladi s vašim potrebama, mogućnostima i željenim napretkom, a to znači da morate da budete u toku, da biste mogli da analizirate i plani­rate. Dakle, da ne bismo svi po toplu vodu morali da idemo u Nišku Banju, a po kutije za jaja na obližnju deponiju, razmotrite nabavku WMS-a, pre nego što magacin, nabavke i dostava postanu usko grlo poslovanja i nap­retka vaše firme.

Podelite s prijateljima

Tweet