Airbus Maverick donosi radikalno drugačiji dizajn putničkih aviona

Od kada su pedesetih godina prošlog veka počeli ozbiljniji komercijalni letovi putničkim avionima, mnogo toga se promenilo – od sedišta i sigurnosnih procedura u i ispred aviona, pa do brzine dolaska do destinacije. Međutim, jedna stvar je bila konstantna – dizajn aviona je od tada ostao gotovo isti – kabinski prostor u obliku cigarete sa dva isturena krila. Međutim, Airbus planira da promeni tu praksu.

Njihov novi prototip, Maverick, u potpunosti će promeniti način putovanja avionom. Ideja koja je upotrebljena za ovaj avion nije nova i već je primenjena u na vojnim avionima, konkretno na B-2 bombarderu. U pitanju je delta dizajn krila, za koje u Aribus-u tvrde da će smanjiti potrošnju goriva za više od 20 procenata.

Za sada ovaj avion postoji samo u obliku prototipa umanjenih dimenzija, koji je upravo predstavljen na singapurskom Air Show-u. Maverick je skraćenica od „Model Aircraft for Validation and Experimantation of Robust Innovative Controls“. Dizajn je takav da krila i telo aviona čine jednu celinu. Na taj način, sila uzgona deluje praktično na ceo avion, što će znatno uticati na njegove performanse u letu. U industriji u kojoj se čak i jedan ili dva procenta napretka na polju uštede goriva smatraju odličnim rezultatom, procenjena ušteda od 20 procenata predstavlja pravu revoluciju. A pošto su motori pozicionirani iznad krila to će tokom leta obezbediti i manje buke na zemlji. Takođe, ovakav dizajn omogućiće implementaciju hibridnih, ili čak i potpuno električnih motora, što će na duže staze obezbediti dodatne uštede avio-kompanijama.

S druge strane, ovakav avion će imati manje mesta za sedenje pored prozora, ali će biti obezbeđen veći komfor i više prostora, pošto se očekuje da će moći da primi do 400 putnika.

