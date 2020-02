Google Stadia dobija još 3 ekskluzive

Biblioteka Google-ovog Stadia striming servisa će se uskoro povećati jer je tehnološki div potvrdio još pet igara koji bi trebalo da dođu u narednim mesecima. Od tih pet, Google navodi da će tri biti Stadia eksluzive.

Prve su Lost Words: Beyond the Page, Spitlings, i Stacks on Stacks (on Stacks), koje dolaze na Stadia servis tokom ovog proleća i leta. Iako još nema datuma izlaska igara, dogovoreno je da se sva tri naslova prvo pojave na Google-ovoj striming platformi pre nego što izađu za druge platforme.

Kao dodatak, Google je potvrdio da na Stadia-ju dolaze i Panzer Dragoon remake i Serious Sam Collection. Ove najave dolaze nakon skoro 2 meseca bez ijedne najavljene igre za striming platformu tehnološkog diva, koji je prethodno bio najavio 120 igara na platformi u 2020. godini, uključujući i veoma atratkivne igre poput Marvel’s Avengers, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Watch Dogs: Legion, Baldur’s Gate III i Destroy All Humans. Besplatna verzija usluge, Stadia Base, biće lansirana tokom godine.

Izvor: gamespot

