Alan Turing: Novo lice novčanice

Alana Turinga smatraju ocem kompjuterske nauke, a algoritam koji je usavršio doveo je do stvaranja Turingove mašine, preteče današnjih kompjutera. On je još 2012. proglašen jednim od 100 najznačajnijih ljudi XX veka, a njegovo učešće u dešifrovanju nemačke Enigma mašine u Blečli parku je , tvrde istoričari, skratilo Drugi svetski rat. Turing je 5. februara 2019. proglašen i za najvažniju ličnost XX veka, te je za tu titulu izabran tokom javnog glasanja u okviru emisije „Icons: The Greatest Person Of The 20th Century“ televizije BBC 2. Sada bi njegovo lice trebalo da se nađe i na britanskoj novčanici od 50 funti, što je još jedan od počasti koje bi trebalo da isprave veliku nepravdu koja mu je tokom života učinjena.

Turing je poznat i po tome što je u svitanje digitalnog doba – 1950. godine – objavio članak pod naslovom “Computing Machinery and Intelligence,” u okviru kojeg je, između ostalog, postavio i pitanje: „Mogu li mašine da misle?“ Umesto da precizno definiše pojmove „mašina“ i „mišljenje“ Turing je ponudio nekoliko načina na koje bi moglo da se odgovori na ovo pitanje, a inspiraciju je našao u viktorijanskoj igri imitacije. Pravila igre su nalagala da muškarac i žena koji su se nalazili u različitim prostorijama sa sudijom komuniciraju preko pisanih poruka, a sudija je trebalo da preko rukopisa pogodi čija je koja poruka, te je zadatak dodatno komplikovan time što je muškom igraču naloženo da „imitira ženski rukopis.“

Inspirisan ovom igrom Turing je razvio eksperiment u kojem je jedan od ljudskih igrača zamenjen kompjuterom. U slučaju kada bi mašina uspela da prevari sudiju, te da ovaj ne zna koji je igrač ljudski, a koji mehanički, mašina bi se smatrala inteligentnom. Eksperiment je postao poznat kao „Turingov test“, te se i danas smatra jednom od najpoznatijih ideja u AI svetu.

Nova novčanica od 50 funti bi u opticaj trebalo da uđe do 2021. godine, a Turing menja Matthewa Boultona i Jamesa Watta, pionire koji stoje iza parne mašine. Tako se radi o još jednom detalju uz pomoć kojeg bi trebalo da se posthumno ublaže posledice komplikovanog odnosa koji je Turing imao sa britanskom vladom, najviše zbog svoje homoseksualnosti.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet