Alphabet razvija sistem za čuvanje energije iz prirode

Iz X ‘moonshot factory’, koji pripada Alphabet-u, su 2015. godine došli na ideju koja bi mogla da sačuva planetu. Pod kodnim imenom Malta, ovaj projekat će se razvijati uz pomoć soli i tečnosti sličnoj antifrizu.

Istraživačka laboratorija, koja je prethodno izrodila i Google-ovo samoupravljajuće vozilo, razvija sistem za čuvanje obnovljive energije, koja bi se inače uzalud potrošila. Obnovljive energije, poput solarne i one koju daje vetar, mogu da se pronađu bilo gde na planeti, a spadaju u ‘čiste’ izvore energije. Budući da Sunce emituje energiju samo jedan deo dana, te vetar traje samo neko vreme, nije moguće osloniti se na to da će proizvoditi električnu energiju svaki put kad je to potrebno, pa projekat Malta ima za cilj da razvije način za skladištenje obnovljive energije u trenutku kad je proizvedena.

Solarna, te energija vetra, su obilni, čisti, i jeftini izvori energije, a kako se proizvede više energije nego što je električnoj mreži potrebno, kapaciteti ovih izvora nisu u potpunosti iskorišćeni. Još gore, kad obnovljiva energija izostane, te potrošači zahtevaju drugi izvor energije, aktiviraju se takozvane ‘peaker plants’, elektrane koje su aktivne samo kad postoji velika potražnja za energijom usled nedostatka drugih izvora, a koje emituju veće količine ugljen-dioksida (CO2) od običnih elektrana.

Određene tehnologije za čuvanje obnovljive energije već postoje, ali su trenutna rešenja skupa i ne mogu da sačuvaju svu energiju koja je proizvedena. Malta nudi jeftin sistem za čuvanje ovakve energije, a može se pronaći skoro svuda, te može da sačuva energiju od nekoliko sati do nekoliko nedelja.

Dobitnik Nobelove nagrade, profesor Robert Laughlin, dizajnirao je teorijski sistem koji električnu energiju čuva u toplom obliku, u soli rastopljenoj na visokoj temperaturi, te hladnom, u tečnosti sličnoj antifrizu. Energija sačuvana u soli može tako da stoji danima, ili čak nedeljama, sve dok ne bude potrebna.

Naučnici su već potvrdili verodostojnost ovakvog načina čuvanja obnovljivih energija, a način čuvanja energije u soli ima potencijal da bude nekoliko puta jeftiniji od litijum-jonskih baterija.

Iz X ‘moonshot factory’ se ne oglašavaju u vezi sa pitanjem koliko je u ovaj projekat do sada uloženo, ali tvrde da su nadomak rešenja problema koje će spasiti planetu.

