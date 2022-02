Amaterske rakete i ljudi u svemiru

O putovanjima u svemir se sve više priča, pa je nekoliko velikih kompanija već u igri. Protekla godina je u mnogima probudila želju da uteknu s planete Zemlje, a u budućnosti bi put u kosmos mogao da postane realnost i za obične građane, bar one s dubokim džepom. Za temu se interesuju i amateri, oni koji rakete prave po sistemu „uradi sam“.

NewSpace industrija kosmički turizam vidi kao važnu industrijsku granu budućnosti, pa se očekuje da do 2030. dostigne vrednost od oko tri milijarde dolara. Kompanije kao što je SpaceX već testiraju letelice koje će moći da se koriste više puta, zahvaljujući čemu će putovanja u kosmos imati povoljnije cene za one koji nisu kosmonauti. Ovakva putovanja će u skorijoj budućnosti ipak biti moguća samo za one koji mogu da izdvoje velike sume novca, ali bi kasnije kosmičke ture mogle da budu moguće i za one koji nisu milioneri.

Evolucija tehnologije tu igra veliku ulogu – Musk je još 2018. na svom Twitter nalogu objasnio da se Starship letelica kompanije SpaceX odnosi na “spaceship/upper stage”, te da je osnažena Super Heavy sistemom, što je objašnjenje koje mnogim običnim smrtnicima ne znači puno. Jednostavnije rečeno: Space X je konstruisao letelicu koja bi trebalo da omogući brze letove do neke tačke u svemiru. To je korak bliže turističkim letovima u kosmos, ali i putovanjima do Meseca i Marsa.

Mads Stenfatt iz Danske je jedan od tih amatera, pa se raketama bavi kada nije na poslu. Želja mu je da s prijateljima odleti u svemir, a letovi koji su trenutno mogući koštaju i po nekoliko desetina miliona dolara. S drugim amaterima on čini grupu Copenhagen Suborbitals, a plan im je da nekoga pošalju u orbitu u raketi koju su sami napravili.

U pitanju je težak zadatak, a učesnici kažu da je lepota upravo u prevazilaženju prepreka. Trenutno rade na modelu koji su nazvali Spica, a nadaju se da će postati prva amaterska raketa koja je dospela u svemir.

Izvor: Futurism

Podelite s prijateljima

Tweet