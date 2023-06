Amazon će navodno ponuditi Prime pretplatnicima besplatnu mobilnu uslugu

Kompanija navodno pregovara sa svim glavnim američkim operaterima o potencijalnom partnerstvu.

Amazon se već proširio u apsurdnom broju različitih poslova

Amazon planira da ponudi Prime pretplatnicima prilično značajnu prednost. Radi se o besplatnim mobilnim uslugama. Prema izveštajima Bloomberg-a, kompanija pregovara sa više mobilnih operatera sa sedištem u SAD. Zapravo je reč o jeftinoj ponudi (oko 10 dolara mesečno) ili čak besplatnim telefonskim uslugama za Prime korisnike. Zapravo, Amazon navodno pregovara sa tri glavna američka operatera (Verizon, AT&T i T-Mobile), kao i Dish Network-om, iako su pregovori sa AT&T-om oslabili poslednjih nedelja.

Verovatno će proći još neko vreme pre nego što ova potencijalna ponuda bude lansirana. Prema izveštajima pregovori traju tek oko šest do osam nedelja i još uvek bi mogli da budu prekinuti. Obzirom na to koliko planovi za mobilne uređaje mogu biti skupi, ovo bi mogla biti potencijalno interesantna ponuda za Amazon korisnike. Naravno, to bi zahtevalo dalju posvećenost Amazon-u, koji se već proširio u apsurdnom broju različitih poslova.

Za sada nema detalja o tome kako bi ova Amazon-ova usluga mogla da izgleda. Nije jasno da li bi nudila isti nivo usluge kao što bi korisnici dobili direktno preko Verizon-a, T-Mobile-a ili AT&T-a. Konkretno, operateri imaju tendenciju da ponude više podataka pri 5G brzinama u zavisnosti od toga koji plan korisnici izaberu. Takođe, postoji i mnoštvo pogodnosti koje operateri imaju tendenciju da uključe kao što je Netflix kada je u pitanju T-Mobile ili Apple Music ili Disney+ kada je u pitanju Verizon.

Nije teško zamisliti da bi mnogi korisnici bili spremni da zamene neke od tih povlastica ili čak prihvatili sporije podatke kako bi dobili mobilnu uslugu besplatno. To je sve pod pretpostavkom da su spremni da povežu još jedan deo svog digitalnog života sa Amazon-om. Takođe, ako ste već korisnici Prime paketa, ovo bi moglo biti privlačan novi deo Amazon-ovog pretplatničkog plana.

Izvor: Engadget

