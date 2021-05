Amazon ipak kupuje MGM

Amazon preuzima holivudski studio MGM u vrednosti od 8,45 milijardi dolara u nameri da ojača svoj striming katalog. Preuzimanje mu daje prava na ceo fond filmova, uključujući Jamesa Bonda, Rokija i Robocopa. MGM takođe poseduje franšizu Hobbit, koja bi trebalo da se nađe tik uz bok Amazonovoj seriji Lord of the Rings za Prime Video. Na TV strani, izlaz studija uključuje nedavne hitove poput The Handmaid’s Tale i Fargo.

Drugi po veličini ugovor u istoriji Amazona

Dogovor – drugi po veličini u istoriji Amazona nakon sticanja Whole Foods od 13,7 milijardi dolara, deo je novog talasa konsolidacije medija koji su pokrenuli takozvani streaming ratovi. Već smo videli kako Disney kupuje 21st Century Fox za 71 milijardu dolara, asimilirajući svoju biblioteku u Disney+ i Hulu. Dok se prašina i dalje taloži na ove najave, WarnerMedia i Discovery najavljuju spajanje. Zajedno, dve kompanije godišnje potroše ogromnih 20 milijardi dolara na sadržaj, nešto više od 17 milijardi dolara koje Netflix troši na originale.

Glasine koje ukazuju da je MGM bio zainteresovan za prodaju kruže godinama. Ranije je objavljeno da je studio pregovarao sa Appleom o preuzimanju koje bi ga procenilo na 6 milijardi dolara. Sa svoje strane, Amazon je dao prednost pojedinačnim filmskim pravima i sportskim ugovorima uživo u odnosu na holivudska preuzimanja. Kompanija je bila besna za vreme pandemije, otimajući prava na filmove, uključujući Coming2America i nastavak filma Borat, dok su bioskopi ostali zatvoreni. Jeff Bezos je nedavno otkrio da je Prime Video gledalo preko 175 miliona Prime pretplatnika u proteklih godinu dana. Amazon takođe poseduje besplatnu uslugu strimovanja sa podrškom za oglase pod nazivom IMDbTV.

