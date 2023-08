Amazon: Kad vas AI “pisci” imitiraju

Sve se više AI sistema okreće pisanju, mada nije najjasnije zašto bi čovek čitao o ljudskom iskustvu ako je knjigu pisao neko (nešto) ko to iskustvo nema. Pisci se bune već neko vreme, a neki otkrivaju da Amazon već prodaje AI knjige koje su nastale po ugledu na njihov stil pisanja.

Spisateljice poput Margaret Atvud i Nore Roberts su u julu 2023. ustale protiv AI industrije, pa zbog kršenja autorskih prava traže odgovarajuću novčanu naknadu. Peticiju je pored njih potpisalo još 10 hiljada pisaca.

Od AI kompanija se traži da prestanu da koriste dela ljudskih pisaca bez pristanka i potpisa pravog autora. O problemu autorskih prava se govori od samog početka, budući da AI sistemi nemaju moć kreativnog mišljenja, pa jednostavno kopiraju ono iz čega su učili. Otvoreno pismo je poslato iz najvećeg američkog udruženja pisaca, a upućeno je izvršnim direktorima kompanija OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI i IBM.

Nedavno se čulo i o neobičnom slučaju autorke Jane Friedman, koja je pretražujući Amazon i Goodreads otkrila na desetine knjiga koje su potpisane njenim imenom iako ih nije ona pisala. Kompanije su odbijale da uklone problematične naslove sve dok problem nije postao viralan.

U blog postu koji je naslovljen “I Would Rather See My Books Get Pirated Than This (Or: Why Goodreads and Amazon Are Becoming Dumpster Fires)” Friedman je opisala svoj problem s kopiranim knjigama i objasnila da se najverovatnije radi o naslovima koji su generisani uz pomoć nekog AI alata.

Književni svet se izgleda menja u korist prevaranata koji jure za brzom zaradom. Mnogi već koriste ChatGPT za brzo pisanje e-knjiga koje potom prodaju preko Amazon prodavnice. Mnoge AI knjige su prepune besmislica, a neke su se već našle i na listama najprodavanijih.

