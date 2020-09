Amazon najavio novi gejming servis

Amazon je odlučio da uplovi u gejming vode, te je u tom kontekstu najavio novi cloud servis pod imenom Luna.

Za razliku od Google servisa Stadia, koji omogućava da se igre kupuju individualno, Luna korisnici će igrama moći da pristupaju ako se pretplate na određena kanale. Tako će, na primer, The Luna+ kanal nuditi miks igara koje bi mogle da privuku ljubitelje horora – Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, Grid i Yooka-Laylee and the Impossible Lair. U planu su i drug kanali, poput onog koji će nuditi Ubisoft, a koji će okupiti Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 i Immortals Fenyx Rising.

Servisu će moći da se pristupa i preko odgovarajućih Alexa kontrolera koji se povezuju direktno na cloud, i tako upravljanje igrama čine još jednostavnijim. Eksperti su već zainteresovani, a posebno za poređenje sa servisom Google Stadia, budući da gejmere još uvek nije ubedio da je cloud gejming bolji od tradicionalnih načina igranja. Luna će podržavati 1080/60fps grafiku, a radi se i na 4K podršci za određene naslove. Tu je i podrška za Twitch integraciju.

Luna+ će koštati 6 dolara mesečno, a cena za Ubisoft kanal još uvek nije poznata. To znači da će različiti kanali pored drugačijih igara imati i različite cene, pa ostaje da se vidi kako će to funkcionisati.

Izvor: PC Gamer

