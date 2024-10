Amazon napustio plastične vazdušne jastuke 

Amazon navodi da se oslobodio plastičnih vazdušnih jastuka u svojim skladištima.

„Od oktobra 2024. uklonili smo sve plastične vazdušne jastuke iz naše ambalaže za isporuku koja se koristi u našim globalnim centrima za ispunjavanje obaveza“, rekao je gigant e-trgovine u postu na blogu od 9. oktobra.

To je dobrodošla promena nakon godina pritiska ekoloških grupa da zaustave plastično zagađenje koje preplavljuje okeane. Kompanija i dalje radi na smanjenju upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu u širem smislu u svojoj ambalaži.

„Činjenica da je najveća svetska kompanija za e-trgovinu ušla u istoriju plastičnih vazdušnih jastuka na globalnom nivou je fantastična vest za svetske okeane“, rekao je viši potpredsednik strateških inicijativa u neprofitnoj organizaciji Oceana, u izjavi kao odgovor na najavu Amazona. .

Najplodniji tip plastičnog smeća u blizini obale je plastična folija — materijal koji čini one nekada sveprisutne vazdušne jastuke, navoi on. To je takođe „najsmrtonosniji“ tip plastičnog zagađenja za velike sisare poput kitova i delfina koji bi ga mogli progutati, napominje on.

Amazonova najava dolazi nakon što je u junu obećao da će se osloboditi plastičnih vazdušnih jastuka u Severnoj Americi do kraja godine. Kompanija je zamenila plastične vazdušne jastuke i kese za jednokratnu upotrebu za papirne i kartonske alternative u Evropi 2022. Takođe je izbacila ambalažu od plastične folije u svojim pogonima u Indiji 2020.

SAD su najveće tržište Amazona, a kompanija još uvek nije uspela da u potpunosti eliminiše plastičnu ambalažu u Severnoj Americi. Kaže da planira da smanji količinu isporuka koje sadrže „plastičnu ambalažu za isporuku koju je dodao Amazon“ u Severnoj Americi na samo jednu trećinu pošiljki do decembra, u odnosu na dve trećine u decembru 2023.

Izvor: TheVerge

