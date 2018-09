AMD najavio drugu generaciju energetski efikasnih četvorojezgarnih Ryzen procesora

AMD je najavio drugu generaciju dugo očekivanih AM4 procesora, kao dodatak postojećim modelima iz E-serije (energy-efficient). Radi se od dva nova modela – četvorojezgarnom Ryzen 5 2500X sa osam thread-ova, te četvorojezgarnom Ryzen 3 2300X sa četiri thread-a.

Za razliku od prethodnih modela, koji se zasnivaju na Summit Ridge arhitekturi, modeli 2500X i 2300X imaju konfiguraciju 4+0, što znači da je kompletan CCX u Pinnacle Ridge arhitekturi onesposobljen. To dalje znači da 2500X ima samo 8 MB L3 cache-a, za razliku od prethodnika koji su imali 16 MB. Model 2300X klokovan je na 3,50GHz, sa mogućnošću overklokovanja do 4GHz, dok 2500X ide do 3,60GHZ, te može da se overklokuje do 4GHz. Kada je u pitanju TDP, kod oba čipa se radi o 65W.

AMD je objavio i „E“ ekstenziju za drugu generaciju procesora iz serije Ryzen, te najavio Ryzen 5 2600E i Ryzen 7 2700E. I jedan i drugi model žrtvuju brzinu radnog takta zarad 45W TDP-a. Model 2600E klokovan je na 3,10GHz, sa mogućnošću overklokovanja do 4GHz, dok 2700E ide do 2,8GHz, te takođe može da se overklokuje do 4GHz.

Cena najavljenih modela još uvek nije poznata.

Izvor: TechPowerUp

