AMD Ryzen 6000 mobilni čipovi pomeraju granice gejminga

Jasno je da AMD pravi velike zamahe sa svojim novim Ryzen 6000 mobilnim čipovima. Na CES-u, kompanija je najavila da će po prvi put imati integrisanu RDNA2 grafiku, koja nudi dovoljno snage za igranje modernih igara u 1080p. Međutim, dok je AMD brzo pokazao svoj vrhunski model, Ryzen 9 6980HX, imao je malo šta da kaže o svom hardveru U serije za ultraprenosne uređaje. Ispostavilo se da je gigant čipova sačuvao neke od najintrigantnijih detalja za kraj.

Efikasnost iznad svega!

Iako je više grafičke snage svakako lepo imati, zahvaljujući svom novom Radeon 680M integrisanom GPU-u, AMD naglašava efikasnost iznad svega sa Ryzen 6000 linijom. Poboljšanja u njegovom Zen 3+ jezgru, upravljanju napajanjem i njegovom 6nm procesu navela su AMD da iznese neke smele tvrdnje tokom nedavnog brifinga sa medijima. Kao prvo, AMD kaže da je uspeo da poveća brzinu osnovnog takta za oko 40 procenata u svojim delovima U serije od 15 vati. To je dovelo do povećanja performansi od 17 procenata u odnosu na prethodnu generaciju, kao i do 81 procentnog skoka u brzini grafike i dodatnih 3 sata trajanja baterije. Nije loše za kompaniju koja pre samo nekoliko godina nije bila prisutna na tržištu ultraprenosivih uređaja.

Da bi doveo do tačke efikasnosti, AMD kaže da njegovi čipovi U serije od 15 vati mogu praktično da unište Intelov hardver 11. generacije od 28 vati. Testiranje kompanije pokazuje da je novi Ryzen 7 6800U oko 24 procenta brži od Core i7-11857G. Naravno, interna merila uvek moramo uzimati sa rezervom. I vredi napomenuti da AMD nije imao pristup Intelovom hardveru 12. generacije, koji obećava da će biti znatno superiorniji od 11. generacije zahvaljujući njihovom hibridnom modelu jezgra.

AMD se hvali da nudi jezgra sa punom snagom u celosti sa linijom Ryzen 6000, dok Intel mora da podeli stvari između moćnih P-jezgara i efikasnih (i arhaičnih) E-jezgara. I nema sumnje da će Radeon 680M takođe biti ubedljiva karakteristika za mainstream igrače. AMD kaže da njegov Ryzen 5 6600U može da dostigne do 128 fps u Age of Empires 4, u poređenju sa Intel-ovom Iris Xe grafikom od 86 fps postignutom na i7-1135G7. Razlika je izraženija među zahtevnijim naslovima: AMD-ova grafika je dostigla 52 fps u Shadow of the Tomb Raider, dok je Intelova dostigla samo 32 fps. (Kompanija napominje da ćete možda morati da koristite niska podešavanja grafike da biste videli slične rezultate u nekim igrama.)

Sa takvim performansama, možda bi imalo smisla za kupce računara koji nemaju novca da se oslanjaju samo na integrisanu grafiku, umesto da troše stotine više za sistem sa jeftinim namenskim GPU-om. Radeon 680M, koji je ugrađen u nove Ryzen 7 i 9 čipove, nudi do 12 računarskih jezgara koja mogu da dostignu 2,4 GHz. Radeon 660M grafika nižeg ranga na Ryzen 5 prepolovi tu brojku jezgra i dostiže do 1,9 GHz. Međutim, evo stvari: i Intel i AMD će bez daha tvrditi da su njihovi novi čipovi bolji od hardvera poslednje generacije njihovog konkurenta. Nijedna kompanija nije uspela da suprotstavi svoju najsvežiju robu. Koliko god ubedljivo zvučali mobilni čipovi Ryzen 6000 sada, biće zanimljivo videti kako se oni slažu sa Intelovim hibridnim čipovima 12. generacije kada budemo mogli da dobijemo neka nezavisna direktna poređenja. Međutim, za sada se čini da je AMD ultraprenosivi možda upravo ono što neki potrošači traže.

