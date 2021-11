Američka opstrukcija razvoja kineskog kvantnog računarstva

Američko Ministarstvo trgovine je na Listu restrikcija (federalregister) dodalo 8 tehnoloških proizvođača, kako bi ih sprečio da pomažu kineskoj vojsci u razvoju kvantnog računarstva.

Ko je listi zabrane?

Zvaničnici se plaše da bi kineski prodori u sferi kvantnog računarstva doveli do razbijanja šifara, “nesalomive” enkripcije i razvoja antisatelitskih i antipodmorničkih sistema. U listu je dodato 27 osoba, kompanija i istraživačkih jedinica, za koje se tvrdi da postupaju suprotno američkim bezbednosnim interesima. Među njima su “QuantumCTek” i “Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale”. Pored pomenutih entiteta, na listu su dodate tri filijale “Corad Technology Limited”, firme koja je optužena da podržava iranske vojne i svemirske programe, kao i severnokorejske fantomske kompanije.

Od 27 entiteta, 13 posluje u Pakistanu, a optužene su da podržavaju nezaštićene nuklearne programe ili programe balističkih projektila. Dodatna mera koju bi Amerika mogla da uvede odnosi se na proširenje liste zabrana, što bi moglo da uključi onemogućavanje pristupa američkim procesorima i drugoj opremi. Podsećanja radi, “Entity list” je dokument koji nabraja entitete za koji postoje osnovani razlozi da se veruje da ugrožavaju američke nacionalne interese.

