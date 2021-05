Američki IT giganti žele pomoć SAD-a u finansiranju izrade domaćih čipova.

Američke IT kompanije i proizvođači automobila žale se na nestašicu čipova i udružuju se u nadi da će se povećati njihova proizvodnja u SAD-u. Niz IT kompanija formirao je koaliciju Semiconductors in America kako bi finansirao nedavno usvojeni CHIPS zakon, koji je zelenim podsticajima pomogao domaćoj proizvodnji čipova, ali nije obezbedio neophodan novac.

Apple, Google i Microsoft su jedni od članova saveza

Savez uključuje grupu kompanija, gde se nalaze poznati tehnološki brendovi poput Amazon-a, Apple-a, Google-a i Microsoft-a, kao i multinacionalni operateri poput AT&T i Verizon-a. Kompanije koje su već bile deo Semiconductor Industry Association-a, poput AMD-a, Intel-a, Qualcomm-a i Samsung-a, takođe su deo koalicije. Cilj udruživanja je osposobljavanje američke proizvodnje čipova kako bi se stvorili otporniji lanci snabdevanja i osigurala neophodna tehnologija. SIAC se protivi bilo kojoj kratkotrajnoj intervenciji, jer veruje da sam može da popravi neravnotežu ponude i potražnje.

Savez je već poslao pismo liderima u američkom Senata pozivajući se na nedovoljno finansiranje propisano CHIPS zakonom. Predsednik Biden zatražio je 50 milijardi dolara za finansiranje CHIPS zakona, što bi dovelo do znatnog poboljšanja proizvodnje. SAD sada imaju samo 12% svetskog kapaciteta za proizvodnju čipova, a nagli porast broja novih ili proširenih pogona mogao bi povećati taj procenat i smanjiti zavisnost zemlje od komponenata proizvedenih u inostranstvu.

