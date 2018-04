Američko-kineski trgovinski rat pogađa i Evropu

Neki misle kako se u sporu SAD i Kine može imati i koristi, ističući da dok jedan nameće carine drugom, izvoznik kao što je Nemačka može izvoziti i u jednu i u drugu zemlju. Marcel Fratzscher, predsednik Nemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW) upozorava da je takvo mišljenje potpuno pogrešno.

Nemačka uglavnom ne izvozi takve proizvode koje Kina šalje u SAD i koje SAD šalje u Kinu i na kojima se sad podižu carine. S druge strane, nemački izvoz uveliko zavisi od opšteg okruženja otvorenih granica i slobodne trgovine: „Upravo Nemačka bi bila jedna od najvećih gubitnika trgovinskog rata, makar se on vodi pre svega između Kine i SAD”, smatra Fratzscher. Nesuglasice će učiniti da se tokovi roba promene i krenu zaobilaznim putevima, što će nužno dovesti do velikih oscilacija cena. Na kraju bi se roba plaćala skuplje, a da pritom država ne bi ubirala barem carinu, što će nužno da znači manje poslova za njemačke izvoznike, manje radnih mesta i sve što ide uz to, smatra Fratzscher.

Predsednik Instituta za svetsku ekonomiju, Dennis Snower ne samo da se slaže s mišljenjem kolege, nego dodaje i još nešto što će sigurno biti posledica: ko će ulagati i otvarati nove pogone kad ne zna kome će to prodavati i po kojoj ceni? Ko može biti siguran da se i njegovi proizvodi neće naći na popisu carinika, jer je tako odlučeno u Washingtonu ili Pekingu? Zaključak Snowera je jasan: investicije će se smanjiti, a onda će i to dodatno dovesti do zahlađenja konjunkture. Zato nemačka vlada neumorno poziva na mir i razgovore između SAD i Kine: „Nadam se da će se početi koristiti kanali komunikacija između te dve zemlje”, izjavio je i državni sekretar u nemačkom Ministarstvu privrede Matthias Maching.

Izvor: SEEbiz

Podelite s prijateljima

Tweet