Kineske kontramere gađaju u srce američke ekonomije

Kineske mere u sektorima aeronautike, uzgoja soje i automobila pogađaju srce američke ekonomije, gde su sve glasnije osude porasta napetosti koje utiču na američke potrošače i kompanije. Kao odgovor na privremeni spisak kineskih proizvoda podložnih novim taksama koji je objavila američka vlada, Peking je napravio svoju listu američkih proizvoda u identičnoj vrednosti od 50 milijardi dolara. Kina ovog puta cilja ključne sektore ili proizvode, koji čine najveći deo 130,4 milijarde dolara vrednog američkog izvoza u Kinu, a posebno soju, automobile i aeronautičke proizvode.

“Kineske uzvratne mere će uticati na trgovinu, kompanije i potrošače”, rekao je predsednik Udruženja potrošača u tehnološkom sektoru, dodavši da će u “borbi slonova” ceo svet biti na gubitku. Udruženje američkih proizvođača soje je izrazilo “ogromno nezadovoljstvo zbog eskalacije komercijalnog rata s najvećim kupcem američke soje” i pozvalo Belu kuću da “ponovo razmotri takse koje su dovele do uzvratnih mera”. Izvoz američke soje u Kinu je u 2017. iznosio više od 12 milijardi dolara. Kina kupuje 61 odsto ukupnog američkog izvoza soje i više od 30 odsto ukupne američke proizvodnje, navelo je to udruženje. Američki ministar trgovine Wilbur Ross pokušao je da umanji uticaj kineskih uzvratnih mera. “Stavimo to u perspektivu. Tih 50 milijardi predstavljaju tri desetine procenta našeg BDP-a”, rekao je Ross. On je ponovio i tvit predsednika Donalda Trumpa u kom se navodi da je, imajući u vidu više od 500 milijardi dolara uvoza iz Kine, trgovinski rat s Kinom svakako odavno izgubljen.

Strah je opipljiv i u autoindustriji, gde neki proizvođači nemaju fabrike u Kini. Kinesko-američki ekonomski savet je naveo da je izvoz u Kinu “ključan za rast američke ekonomije”. Zbog novouvedenih mera Wall Street je dan počeo padom, ali je na zatvaranju ipak bio u plusu, posle uveravanja koje je izneo Trampov novi ekonomski savetnik Larry Kudlow. “Razumem brigu tržišta, ali nema potrebe za preteranim reakcijama. Mislim da nas na kraju procesa čeka ćup zlata. A ako otvorimo ćup, naći ćemo veći ekonomski rast, veću trgovinsku razmenu i rast plata na obe strane”, rekao je Kudlow. On je u drugoj izjavi ocenio da mogućnost da takse na kinesku robu na kraju ne budu uvedene kao rezultat pregovora “nije isključena”. Volju za dijalogom je izrazio i kineski ambasador u SAD Čui Tiankai. “Za tango je potrebno dvoje. Videćemo šta će SAD uraditi”, rekao je on.

Izvor: Beta

