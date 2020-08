Amerikanci obaraju rekorde u potrošnji novca na video igre

Industrija video igara je procvetala sa pojavom Korona virusom, bar se tako čini po izveštajima koji dolaze sa svih strana. Svi proizvođači konzola i video igara trljaju ruke zadovoljni zbog rasta prodaje tokom ove godine, i to za pozamašnu sumu. Kada je u pitanju tržište Sjedinjenih Američkih Država, oni beleže skok od 30% u odnosu na prošlu godinu, i 7% u odnosu na prethodni kvartal.

Oboren rekord po kvartalnoj prodaji

Postalo je očigledno da Sony, Microsoft i Nintendo zadovoljno gledaju na to šta se dešava na tržištu video igara i prateće opreme. U Sjedinjenim Američkim Državama je zabeležena potrošnja od 11,6 milijardi dolara u poslednjem kvartalu, što je za 30% više u odnosu na prošlu godinu, i skok od 7% u odnosu na prethodni kvartal, kada je potrošnja dostigla rekordnih 10,9 milijardi dolara.

Ne čudi da su igre činile veliki deo kolača, pa je tako samo na igre potrošeno oko 10,2 milijarde dolara, što je rast od 28% u odnosu na godinu ranije. To je u skladu sa vešću i objavom Sonija da su PlayStation igre prodavane duplo više tokom pandemije.

Konzole i hardver prodati su u vrednosti od 848 miliona dolara, i to je skok od 57% u odnosu na isti kvartal 2019. godine. Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4 su najprodavanije konzole, dok je dodatni pribor prodat u vrednosti većoj za 50% u odnosu na godinu dana ranije. Najpopularniji naslovi su ostali: Fantasy VII: Remake, Last Of Us II, Animal Croosing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, GTA V, Mario Kart 8: Deluxe, i naravno Minecraft. S obzirom na to da SAD i dalje savetuju ljudima da ostanu kod kuće, očekuje se obaranje novog rekorda tokom trećeg kvartala, a tu je i izlazak Xbox Series X i PlayStation 5.

Izvor: Engadget

