Nintendo Switch “oduvao” konkurenciju

Uglavnom je prvo tromesečje tokom finansijske godine u Nintendu mirno. Tada su im i prodaja i zalihe na niskom nivou, jer se ne očekuje neki veći skok prodaje. Ove godine očigledno nije bilo tako. Kompanija je duplirala prodaju u odnosu na isti period prošle godine.

Prodaja obara rekorde

Nintendo je do 30. juna prodao 5,68 miliona Nintendo Switch konzola, što je više nego duplo u odnosu na isti period prošle godine. Rast se očigledno može pripisati epidemiji Korona virusa, ali to nije jedini razlog skoka. Izgleda da je i uspeh igrice Animal Crossing: New Horizons kriv za to. Ukupna prodaja ove konzole sada iznosi 61,44 miliona priperaka, što je samo 470,000 primeraka iza kultnog Nintendo Entertainment Systema (NES). Nakon prestizanja ove konzole, Switch će pokušati da nadmaši prodaju konzola 3DS i 2DS, koja trenutno iznosi 75,87 miliona komada.

Animal Crossing: New Horizons je od svog objavljivanja i dalje najprodavanija igra za Nintendo Switch. Prodato je do sada oko 22,4 miliona primeraka. Trenutno je druga najprodavanija igra ikada za Switch, a pretekla je Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Sword i mnoge druge. Sa velikom pažnjom pratimo šta će se dalje dešavati kada je ova konzola u pitanju, jer je postalo očigledno da je pronašla svoju ciljnu grupu koja je njome izuzetno zadovoljna.

