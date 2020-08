Microsoft integrisao Android aplikacije u Windows 10

Microsoft poslednjih meseci ozbiljno radi na tome da učini Windows 10 izuzetno snažnim operativnim sistemom sa pregršt opcija za svakoga. Ovog puta, odlučili su da omoguće korisnicima Windows 10 da pokreću Android aplikacije uporedo sa Windows aplikacijama na svojim računarima. Funkcija je trenutno dostupna testerima za Windows 10.

Za sada samo preko Windows Insider programa

Ova nova funkcija se pokreće preko Microsoft aplikacije Your Phone. Sada možete da pristupite listi Android aplikacija i pokrećete ih na Windows 10 operativnom sistemu. One će se otvarati u zasebnom prozoru, koji treba da predstavlja vaš telefon. Takođe je omogućeno izvršavanje više zadataka sa drugim Windows aplikacijama sa podrškom za alt + tab, a možete i da aplikacije prikačite u Start meniju.

To znači da više ne morate da pretražujete Mirror na svom telefonu, jednostavno ih možete pokretati kao da su redovne Windows aplikacije. Veliki deo ovih novotarija predstavlja mogućnost da pokrećete više Android aplikacija uporedo, što je Microsoft najavio sa novim Samsung Galaxy Note 20 lansiranjem. Redovni korisnici Windows 10 operativnog sistema neće moći da pristupe ovoj funkciji gotovo do kraja ove godine, a Microsoft punim tempom radi sa Samsungom kako bi se to omogućilo i na drugim uređajima. Ipak, neće sve raditi kao podmazano. Microsoft upozorava da neki mogu blokirati mogućnost prebacivanja na druge ekrane, proizvodeći tako crni ekran. Neke aplikacije neće reagovati na tastuturu i miša, dok neke neće reprodukovati zvuk.

Ako ste zainteresovani da isprobate novu funkciju, trebaće vam Samsung uređaj. Takođe, biće vam potrebno da ste deo Business Insider test programa. Ako pak niste raspoloženi za test faze, onda treba još malo da se strpite dok ova funkcija ne postano javno dostupna svima.

Izvor: The Verge

