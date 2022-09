Android 13 podiže minimalne sistemske zahteve

Google je podigao minimalne sistemske specifikacije neophodne za pokretanje Android 13 operativnog sistema. Da bi telefon bio kompatibilan sa ovim OS-om, mora da poseduje minimalno 2 GB RAM-a, kao i 16 GB prostora za podatke. Kako su ove specifikacije davno prevaziđene za srednju i visoku klasu telefona, ograničenja se najviše odnose na telefone koji će koristiti Android Go, verziju Android-a namenjenu najnižoj klasi uređaja.

Ovo se potencijalno tiče 250 miliona korisnika širom sveta koji upotrebljavaju telefone sa Android Go OS-om. Inače, Android Go je „osakaćena“ verzija Android-a, u kojoj su isključene neke memorijski zahtevne funkcije, a za nju su pravljene i „oslabljene“ Go aplikacije. Povećanje minimalnih specifikacija znači da telefoni koji se ne uklapaju u njih neće biti u mogućnosti da instaliraju Android 13.

Drugo ograničenje u količini storidža je realno i tiče se svih uređaja u Android ekosistemu. Na primer, Google već neko vreme „ohrabruje“ proizvođače pametnih televizora da u svoje uređaje ugrađuju minimalno 16 GB memorije za smeštaj podataka. Uostalom, i Google-ov stari Android zasnovan Chromecast sa Google TV-om ima samo 8 GB prostora za podatke, i u poslednje vreme predstavlja konstantan izvor problema za korisnike, upravo zbog nedostatka prostora.

Izvor: ArsTechnica

