Samsung Galaxy Z Fold 4 – Sve bolji i bolji!

Galaxy Z Fold 4 stiže sa identičnim receptom, ali su sastojci u nešto drugačijim dozama – da li je ukupno jelo drugačije? Rekli bismo da nije u nekoj znatnoj meri, ali je i dalje reč o referentnom preklopnom telefonu.

Koliko samo znači godinu dana. Nakon što je Galaxy Z Fold 3 pokazao, rekli bismo po prvi istinski put, pun potencijal preklopnih telefona, pojavilo se puno onih koji su pošli stazama koje je Samsung utabao kroz prve tri generacije svog proizvoda. Mnogi su usvojili ovakav format i počeli da nude uzak telefon koji se efektivno rasklapa u mali tablet (Honor, Xiaomi, Vivo…). No, to predstavlja i pritisak na Samsung koji mora biti sve bolji kako bi napravio primetan razmak između sopstvene kreacije i konkurenata.

Tako stižemo do Z Fold 4 telefona. Naizgled, na njemu ništa posebno nije promenjeno, a po uvidu u specifikacije, ni u njemu. Međutim, suptilni detalji odaju unapređenja koja je Samsung napravio. Da li su ona dovoljna? Rekli bismo da nisu dovoljna da nateraju vlasnike Z Fold 3 modela da zamene svoj telefon “četvorkom”, ali definitivno je reč o boljem, kvalitetnijem i upotrebljivijem telefonu spram prethodnika.

Svaki milimetar i gram znače

Z Fold 4 je lakši desetak grama – i dalje su to 263 grama, ali baš zato svako istanjivanje znači. Oblik i dimenzije su u suštini ostali nepromenjeni, ali su zato ekrani dobili koji milimetar, odnosno okviri su dodatno smanjeni za milimetar ili dva. To se posebno oseća na spoljnom ekranu koji je, realno gledano, veoma uzak, pa tako sada imamo odnos strana od 23:9 spram prošlogodišnjih 25:9, što se i te kako oseća u praksi.

Što se ekrana tiče, Samsung nije previše eksperimentisao pa je upotrebio identičnu tehnologiju – Dynamic AMOLED 2X ekrane s osveženjem od 120 Hz. Utisak u upotrebi je fenomenalan, bez obzira govorimo li o spoljnom ekranu ili unutrašnjem, koji zaista isporučuje spektakularan utisak, što zbog proporcija, što zbog maksimalnog osvetljenja od čak 1200 nita. Unapređena je i zaštita, pa je Fold 4 dobio Corning Gorilla Glass Victus zaštitno staklo sa sufiksom “+”. Naravno, i dalje je prisutna vodootpornost po IPX8 standardu (do 1,5 m dubine u trajanju do 30 minuta), a kompanija naglašava da su stavke izdržljivosti i otpornosti na fizička oštećenja dodatno unapređene spram prošlogodišnjeg modela.

Specifičnosti ovog telefona se ponajviše vide u multitaskingu, koji prate brojne softverske optimizacije. Uređaj stiže s Android 12 operativnim sistemom, odnosno One UI 4.1.1 interfejsom, za koji mislimo da je najbolji u industriji. To se posebno odnosi na preklopne telefone pošto, iskreno, niko nije posvetio toliko pažnje preklopnim telefonima kao Samsung, niti kreirao niz specifičnih optimizacija neophodnih za ovako nestandardan uređaj. Opcije se prikazuju jedna pored druge, možete poređati na ekran aplikacije u rasporedu kakav želite – da zauzmu po jednu polovinu ekrana (desnu ili levu), da jedna zauzme polovinu a dve da zauzmu po četvrtinu ekrana i tako dalje.

One UI 4.1.1 interfejs na Android 12 operativnom sistemu – primeri sa spoljnog (uskog) ekrana i sa unutrašnjeg (širokog) ekrana

Na ovakvom uređaju je pravo zadovoljstvo raditi sa mejlovima, što nije uvek slučaj sa telefonima generalno. Postoje i razne bonus opcije zahvaljujući obliku telefona, pa je tako Fold 4 idealan za video komunikacije ili vlogovanje zahvaljujući tome što prosto delimično otvorite telefon i uperite kameru u sebe i slično. Naravno, prisutna je i visoka integracija sa Google i Microsoft servisima, što je dodatni bonus kada pričamo o produktivnosti.

Unapređenja i kada se ne vide

Kao što smo rekli, suviše je lako odmahnuti rukom i reći da telefon nije unapređen jer je figura ostala identična. Odličan primer toga je hardver. Osnovna konfiguracija i ove godine koristi 12 GB RAM-a i 256 GB UFS 3.1 skladišta. Prošlogodišnji model se bazirao na “vrlo žednom” Snapdragon 888 čipsetu, dok je ovogodišnji osvežen 4-nm Snapdragon 8+ Gen 1 iteracijom, s Adreno 730 grafikom. Nije samo stvar u tome da je noviji model brži, već je energetski prilično efikasniji, što znači da se manje zagreva i da su seanse visokih performansi duže, te da će biti nešto štedljiviji po pitanju baterije, što je verovatno bila najveća začkoljica prošlogodišnjeg modela.

Naime, telefon koristi bateriju od 4400 mAh i kapacitet je ostao nepromenjen. Bez obzira na naoko velike dimenzije, baterija je ograničena formom telefona, a potrošnja ume da eskalira ukoliko se više koristi veliki, unutrašnji ekran. Stoga i ove godine puno toga zavisi od načina upotrebe. Da, možete izvući koji sat više, ali to je i dalje realna jednodnevna autonomija. Brzina punjenja nije unapređena kada je reč o žičanom punjenju (25 W), ali jeste kada govorimo o bežičnom punjenju (sa 11 W na 15 W). Još jedna stavka koja nije promenjena jeste odsustvo punjača iz pakovanja telefona.

Sistem kamera je dobio osveženje. Fold 4 ima čak pet kamera! Glavni sistem je zreo za doradu i to je i učinjeno. Od tri senzora od po 12 Mpx, korišćenog na nekim ranijim flagship modelima, svoje mesto je zadržao samo ultra-širokougaoni senzor, koji svoj posao odrađuje odlično. Glavna kamera je sada ista kao na Galaxy S22 i S22+ telefonima – senzor od 50 Mpx, s podrškom za Dual Pixel PDAF i optičku stabilizaciju. Dotična je prisutna i na telefoto senzoru od 10 Mpx, koji donosi 3x optički zum, kao i fazni autofokus.

Snimci kamera Galaxy Z Fold 4 telefona

Ovakav sistem kamera je definitivno rezultovao poboljšanjima u svakodnevnim fotografijama, premda se nama uvek dopadalo kakve slike daju Samsung telefoni, posebno kada je reč o algoritmima u pogledu izoštravanja i kolorita.

Normalni snimak (1x), široko-ugaoni snimak (0,6x) i zumirani snimak (3x)

Kod selfija je priča naizgled ista – imamo iste senzore kao i prošle godine. Standardan senzor na spoljnom ekranu od 10 Mpx i under-display kameru na unutrašnjem ekranu od 4 Mpx, čije korišćenje ne preporučujemo. On je tu samo u krajnjoj nuždi. No, direktnim poređenjem jasno vidimo da je slika koju daje standardna selfi kamera od 10 Mpx bolja nego prošle godine. Najzad, zahvaljujući formi telefona, Fold 4 je u stanju da selfije snima sistemom glavnih kamera, kada je telefon otvoren i to je zapravo najbolji mogući ishod – tada se dobijaju selfiji besprekornog kvaliteta, snimljeni glavnom kamerom od 50 Mpx. Drugim rečima, i u ovom pogledu je prisutno unapređenje.

Selfiji snimljeni prednjom kamerom od 10 Mpx i glavnom kamerom od 50 Mpx (skroz desno)

Kao i prethodne godine, prisutna je podrška za S-Pen, ali statistike su neumoljive – procenat korisnika koji zapravo koriste olovku je veoma mali. Tu je i dobar stereo zvuk koji je optimizovao AKG, skener otiska prsta je u bočnom tasteru, podržan je DeX režim rada, aptX HD standard za bežični zvuk itd. Razumete već šta želimo da kažemo: sve je na svom mestu, kao što se to i očekuje od premijum telefona.

Sve ovo možda nije dovoljno da ubedi vlasnike Fold 3 modela da pohitaju da ga zamene “četvorkom”, ali je definitivno jasno da je preklopnik postao zreliji, zaokruženiji, bolji. Ukoliko spadate u one koji se dvoume u pogledu ovakvog hibrida smartfona i tableta, rekli bismo da je Fold 4 najbolji i najzaokruženiji uređaj ovog tipa, i u hardverskom i u softverskom smislu. Njegova cena nije mala, ali ovo i nije uređaj za svakoga, niti se očekuje da tuče rekorde. On je tu za grupu odabranih, zahtevnih korisnika koji žele drugačije i sveobuhvatnije iskustvo od svog pametnog saputnika/asistenta, što uređaji koje neadekvatno zovemo telefonima zapravo danas i jesu.

Korisna adresa: samsung.com/rs

