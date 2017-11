Animirani emotikoni koji pevaju – novi Twitter trend

Apple je nedavno objavio sopstveni Aniemoji karaoke video, a pošto su korisnici na Twitter-u to već učinili trendom, kombinujući Aniemoji opciju na iPhone-u X sa svojim omiljenim pesmama.

Apple je u septembru objavio video u trajanju od 30 sekundi, a u okviru kojeg jedan od animiranih emotikona „otvara usta“ uz stihove “Do you want to meet me on the floor?” Ipak, emotikoni koji pevaju postali su trend tek u novembru, a pošto je jedan od tehničkih urednika iz Fast Company objavio svoju verziju Boemske rapsodije, a u čijem su mu izvođenju upravo pomogli iPhone X emotikoni. Tvit je brzo postao viralan, te su i ostali korisnici počeli da daju svoj doprinos ovoj zakasneloj promo akciji.

Izvor: The Verge

