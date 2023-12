AOC C27G2Z: Igranje u krivini

AOC C27G2Z je pravi dokaz da veliki gejmerski monitori mogu da imaju sve što vam treba, a da ne morate da dižete kredit u banci da biste ih kupili.

AOC C27G2Z je novi gejmerski AOC monitor koji se trudi da vam obezbedi sve što je potrebno da se lepo zabavite u novim igrama, a da ne morate da potrošite mnogo novca. Za početak, tu je zakrivljeni VA panel, sa W-edge LED osvetljenjem, osvežavanje koje ide do 240 Hz, sa FreeSync i G-Sync podrškom i odličnom reprodukcijom boja.

Šta vam je bitno kada planirate da kupite novi monitor za igre? Dovoljno veliki panel – ima (27 inča). Brzi odziv – ima (1 ms GTG). Zakrivljeni panel – ima (1500R). Visoka stopa osvežavanja – tu je (240 Hz). FreeSync/G-Sync podrška – ima. Dobar kontrast – ima i to (3000 : 1). I sve to za malo manje od 26.000 dinara. Ako se pitate kako je AOC uspeo – tako što se fokusirao na bitne stvari. Računajte na to da ćete za USB i dalje morati da se saginjete do kućišta, a ne očekujte ni integrisane zvučnike. Uostalom, koji to gejmer koristi zvučnike monitora kada se igra. Ako ima takvih, moramo da naglasimo da se Zuma i Minesweeper uz Harisa Džinovića ne računaju u gejming.

AOC se potrudio da spakuje osnovne stvari u cenovno pristupačno pakovanje, a sa C27G2Z se čini da nikada nije bio bliži centru. Ono što nije realno očekivati je rezolucija veća od 1920 x 1080p. To znači da ćete na 27 inča imati solidna 82 piksela po inču, što je taman da ne primećujete piksele s razdaljine od oko metar, koja je preporučljiva kada sedite za stolom. Ako priđete bliže, neće vam trebati lupa da uočite pojedinačne tačkice, ali što biste to radili.

Fin bonus je 1500R zakrivljenje. Ono je dovoljno suptilno da vam neće smetati, a taman toliko da kreira fin okružujući utisak dok radite na njemu, bez vidljivih distorzija slike. Ergonomija je veliki plus, a postolje dozvoljava da panel naginjete od -5 do +23 stepena, rotirate ga do 30 stepeni i podešavate visinu sa hodom od 130 mm – dovoljno da ne morate da stavljate knjige ispod postolja da bi vam sredina monitora bila u visini očiju. Šalu na stranu, ovi parametri su posebno bitni kod zakrivljenih monitora, gde su ovakva podešavanja neophodna da biste podesili ekran u savršen položaj za rad i igru.

Gejmeri će se posebno obradovati osvežavanju od 240 Hz, koje odlično radi i sa AMD (FreeSync) i Nvidia (G-Sync) tehnologijama koje sinhronizuju broj frejmova sa stopom osvežavanja kako bi se izbegli neželjeni efekti poput seckanja i „cepanja” slike.

Nećete ostati razočarani ni ako krenete da, pored toplih radijatora, konačno sređujete slike sa Tasosa od ove i prošle godine. Prikaz boja je prilično precizan kada ga izvadite iz kutije, a ručnom kalibracijom možete dostići još bolje rezultate. Boje pokrivaju 88% DCI-P3 spektra, a greške u sivoj skali su prisutne samo u graničnim delovima, što uglavnom ne očekujete od monitora ovog tipa, a sigurno ne od ove cenovne klase.

OSD meni je bogat i zaista nudi fin broj predefinisanih režima koje možete koristiti, iako je navigacija malo trapavo rešena klasičnim dugmićima.

Za igre i kancelarijski posao, uz povremeno gledanje filmova i serija, AOC C27G2Z je jedan od boljih FHD monitora koje smo imali prilike da probamo. Iako 1080p rezolucija možda zvuči kao premala za dijagonalu od 27 inča u 16 : 9 formatu, verujte da se to gotovo i ne primećuje. Oštrini sigurno pomaže kontrast od 3000 : 1, a monitor je odlično podešen u fabrici kada su boje u pitanju, što se retko viđa. Rezolucija od 1080p je taman da malo „odmorite” grafiku i uživate u velikom broju frejmova i u novim igrama, sa hardverom koji nekoliko godina nije ažuriran. Od nas – topla preporuka.

Korisna adresa: aoc.com

Autor: Mirko Topalović

