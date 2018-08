AOC predstavio nove AGON gejming monitore

Kompanija AOC predstavila je novu AGON generaciju premium gejming linije monitora na Gamescomu u Kelnu. Nova AGON 3 serija monitora s uglađenim, futurističkim i nagrađenim dizajnom.

Predstavljena su dva nova zakrivljena modela – 27″ QHD modelom AG273QCX s FreeSync 2 HDR i PC-VESA DisplayHDR 400 podrškom, MPRT vremenom odziva od 1 ms, stopom osvežavanja od 144 Hz i 27″ AG273QCG modelom s G-SYNC podrškom, GtG vremenom odziva od 1 ms i 165 Hz stopom osvežavanja.

Redizajnirana AGON 3 gejming serija

Profesionalni gejmeri izuzetno cene AOC AGON monitore pa ne čudi podatak da su ovi monitori prisutni na mnogim esport takmičenjima. Danas, AOC AGON 3 serija ima potpuno novi dizajn: radijus zakrivljenosti od 1800 mm i ultra tanki okvir omogućuju potpuno uranjanje u sadržaj i uvlače gejmere u svet video igara. Novi AGON modeli dolaze s jednostavnim mehanizmom koji jednim klikom omogućuje brzu montažu i nosivom ručkom ugrađenom na postolju monitora.

Redizajnirano postolje u obliku slova V, zauzima manje radnog prostora i omogućuje ergonomske postavke visine i zakretanja monitora, a prilagodljiv prsten s RGB svetlom (AGON Game Lights te redizajnirani AGON Game Pad-o za on-the-fly pristup raznim karakteristikama i ugrađeni stalak za slušalice na obe strane monitora pružaju još bolju fleksibilnost novih modela i upotpunjuju novi dizajn AGON 3 Serije. Zahvaljujući svom vrhunskom dizajnu, AG273QCG model je osvojio nagradu Red Dot Design Award 2018.

Poboljšane tehničke karakteristike za još bolji gejming

AOC AG273QCG i AG273QCX monitori ne samo da donose nova vizualna osveženja, već i nove display tehnologije, inovacije i potrebna poboljšanja koja su gejmeri čekali.

Što se tehničkih karakteristika tiče, 27″ Freesync™2 HDR model AG273QCX opremljen je zakrivljenim VA panelom u QHD (2560×1440) rezoluciji, sa stopom osvežavanja od 144 Hz, GtG vremenom odziva od 4 ms GtG što je jednako MPRT vremenu odziva od 1 ms i širokom lestvicom boja od 90 posto DCI-P3 pokrivenosti. Podržavajući PC-VESA DisplayHDR 400 standard, AG273QCX nudi 400 cd/m² maksimalnog osvetljenja i visoko dinamični doseg sadržaja za realističan gejming.

Zahvaljujući AMD Radeon Freesync™2 HDR tehnologiji, sadržaj slike može biti mapiran direktno u monitorovu lestvicu boja i raspon osvetljenja kako bi se zadržala HDR kvalitet slike, izbegavajući neefikasno mapiranje tonova i čuvajući nisku latenciju. AG273QCG je opremljen sa zakrivljenim 27-inčnim TN panelom u QHD (2560×1440) rezoluciji, još višom stopom osvežavanja od 165 Hz, GtG vremenom odziva od 1 ms, osvetljenjem od 400 cd/m² i NVIDIA G-SYNC podrškom.

Dodatne opcije za zahtevnije korisnike

AOC takođe nudi mnoga poboljšanja do kojih su dosada gejmeri dolazili samo putem dodatnih softvera, poput AOC Dial Point-a koji postavlja pokazatelj ciljanja tako da gejmeri uvek mogu imati označeno središnje mesto akcije – čak i u FPS igrama gde se svesno izbegavaju ili proširuju i na taj način mogu precizno ciljati gde god je to potrebno. Gejmeri takođe mogu postaviti Frame Per Second brojač na jednoj od četiri ivice bez potrebe za GPU softverom ili dodatnim komandama.

Zahvaljujući AOC Game Color, korisnici mogu povećati ili smanjiti zasićenje slike zavisno o njihovim željama za bolji sivi level i detalje slike bez potrebe za senčanjem ili poboljšanjem postavka vibracije u GPU softveru. To se može vrlo lako promeniti s redizajniranim QuickSwitch kontrolorom. Oba monitora dolaze sa zaštitom za oči i nizom karakteristika koje poboljšavaju udobnost korišćenja monitora, poput Flicker-Free tehnologije i Low Blue Light načina rada.

AOC AGON AG273QCG (G-SYNC) bitće dostupan u Evropi od novembra ove godine, a AOC AGON AG273QCX (Freesync™2 HDR) od decembra 2018.

