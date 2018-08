Elon Musk: Tesla ostaje javno preduzeće

Pre nekoliko nedelja Elon Musk je iznenada tvitovao da ima „obezbeđenu finansijsku pomoć“ i da će razmisliti o privatizaciji svoje automobilske kompanije za 420 dolara po akciji. Sada to možemo da zaboravimo, pošto je milijarder uveče 24. avgusta najavio u blogu da će Tesla za sada ostati javno preduzeće. Iako i dalje ostaju pitanja o okolnostima njegovog prvobitnog obaveštenja, Musk je rekao da je na osnovu razgovora sa akcionarima, upravnim odborom i kompanijama kao što je Morgan Stanley, zaključio da to nije pametan potez.

Nevezano za to, šest članova iz upravnog odbora Tesle objavilo je sopstvenu izjavu kojom se potvrdilo da je stvar zaključena i da su raspustili komisiju formiranu nakon pojavljivanja Musk-ovog tvita kako bi istražili privatizaciju kompanije.

U nizu povezanih tvitova koji objašnjavaju njegov postupak, Musk je rekao da želi investitorima da plati premiju, verujući da će razgovori sa Javnim investicionim fondom Saudijske Arabije podržati plan. Sada, iako plan više nije u igri, još uvek postoji istraga američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC), kao i tužbe koje su podneli investitori i sugestije da Musk možda nije osoba koja je najpogodnija za vođenje kompanije – što predstavlja stvari koje su potencijalno za brigu.

In talking to our public investors, most were supportive of optimizing for long-term value creation over quarterly earnings. This was also a factor in remaining public.

— Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2018