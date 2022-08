AOC svoju V5 seriju proširio USB-C monitorima s web kamerom

Stručnjak za monitore AOC predstavlja tri nova multifunkcionalna monitora iz svoje V5 serije. Novi modeli namenjeni su korisnicima home officea i studentima.

Modeli dolaze u tri veličine (24″/60,4 cm 24V5CW, 27″/68,6 cm Q27V5CW i 34″/86,4 cm ultraširoki CU34V5CW), a opremljeni su s ugrađenom web kamerom od 2 MP te Windows Hello podrškom za jednostavnu prijavu i povećanu sigurnost, ispunjavajući sve današnje zahteve za video pozive i konferencije. V5 modeli tanki su trostrani monitori s multifunkcionalnom USB-C vezom, nudeći isporuku snage od 65 W za punjenje i napajanje prenosnih računara ili tableta s jednim kablom uz prenos signala monitora.

Savremeni dizajn

Za razliku od glomaznih i nepraktičnih monitora, dizajn V5 serije donosi lagan i savremen izgled modernih home officea. Monitori imaju trostrani dizajn bez obruba s uskim izbočenjem na donjem rubu, tanku bazu (12,1 mm) i ergonomsko postolje podesivo po visini, čime V5 serija nipošto ne ugrožava elegantan dizajn.

Multifunkcionalnost na više nivoa

Novi V5CW modeli ističu se od ostatka V5 serije svojom web kamerom od 2 MP i Windows Hello podrškom. Naravno, web kamera postala je ključna u današnjem poslovnom i obrazovnom svetu, bilo da je reč o video konferencijama ili virtuelnoj nastavi. V5CW elegantno odgovara na ovaj zahtev i nudi čak i više od onoga što se može očekivati od jednostavne web kamere. Zahvaljujući Windows Hello tehnologiji prepoznavanja lica, Windows korisnici mogu se prijaviti na svoje video sastanke jednostavno gledajući u web kameru i to bez unosa lozinke, poboljšavajući pritom sigurnost sistema. Za više informacija o mogućnostima koje nudi ugrađena web kamera kliknite ovde.

Ne samo da su web kamere danas svojevrsni imperativ, već su i fleksibilni rad i podučavanje postali sveprisutni. Sve je češće na poslu ili na fakultetu deo nedelje i rad od kuće. Ugrađeni 4-portni USB 3.2 hub i USB-C povezivost V5 serije omogućuju besprekoran prelaz u home office i to samo jednim i jednostavnim potezom: povezivanjem prenosnog računara s jednim USB-C kablom. Prenosni računar će se puniti (do 65 W), ekran se može proširiti ili šerovati na monitor, a prenosni računar može pristupiti uređajima na USB čvorištu monitora. Uz V5 seriju i multifunkcionalnu USB-C vezu, urednu radnu površinu veoma je lako postići.

Bogati vizuali od 24 do 34 inča

Ultraširoki 34-inčni CU34V5CW nudi najveće “platno” zahvaljujući svojoj zakrivljenoj VA ploči i zakrivljenosti od 1500R koja poboljšava vidljivost prema rubovima i time povećava uranjanje u gejming i filmove. Oštra i detaljna UWQHD rezolucija (3440×1440 piksela) iskorišćava većinu vodoravnog prostora, omogućujući prikazivanje čak tri do četiri prozora jedan pored drugog.

CU34V5CW izvrstan je multifunkcionalni uređaj za posao i gejming. Nudi bolji multitasking na poslu u poređenju s 16:9 modelima prikazujući više aplikacija odjednom, ali dolazi do izražaja i kada je u pitanju zabava. S dubokim i bogatim razmerom kontrasta od 3000:1 i kinematografskom razmerom 21:9, gledanje filmova na ovom modelu pravi je užitak, a njegova stopa osvežavanja od 100 Hz, podrška za AMD FreeSyn c i nisko vreme odziva (1 ms MPRT, 4 ms GtG) pokazuju da je vrlo priklanad i za gejming. CU34V5CW takođe podržava i Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP) načine rada.

Model od 27 inča, Q27V5CW, ima IPS panel s QHD (2560×1440) rezolucijom, nudeći idealnu gustoću piksela za ovu veličinu. Brzina osvežavanja od 75 Hz predstavlja poboljšanje u jasnoći pokreta u poređenju s uobičajenim modelima od 60 Hz, dok široki uglovi gledanja (178°/178°) i tačnost boja (126% sRGB, 105% AdobeRGB, 98% DCI-P3) nisu ugroženi zahvaljujući IPS tehnologiji.

Za kompaktne radne stolove, manji 24-inčni 24V5CW predstavlja bolje rešenje. Nudeći sve funkcionalnosti svoje veće “braće”, u manjoj veličini od 24 inča, 24V5CW ima živopisan IPS panel s bogatim i tačnim bojama, FHD (1920×1080) rezoluciju kao i brzinu osvežavanja od 75 Hz. Takođe, budući da je cenovno najpristupačniji u grupi, 24V5CW nudi sjajnu i zdraviju alternativu ekrana od prenosnih računara. Odlična je ideja za poklon prijateljima i porodici!

Ergonomski stalci podesivi po visini u sva tri modela nude podešavanje nagiba, zakretanja, kao i orijentaciju zakretanja (90° okomito) za modele od 24 i 27 inča, kako bi se mogli prilagoditi potrebama svakog korisnika. Takođe, opcija VESA nosača u sva tri modela nudi još veću multifunkcionalnost, posebno kada se koristi u multi-monitor postavkama. Sva tri modela opremljena su i USB 3.2 hubom s 4 priključka, nudeći veliku brzinu povezanim uređajima poput USB pogona ili pak služeći kao priključci za povezivanje drugih perifernih uređaja kao što su tatstatura i miš. Opremljeni s dva zvučnika od 5W, novi modeli V5 serije postaju glavno sredstvo video konferencija čim se izvade iz kutija.

Više informacija o novim modelima V 5 serije pronađite ovde.

Cene i dostupnost

AOC 24V5CW, Q27V5CW i CU34V5CW dostupni su od avgusta 2022. po preporučenim maloprodajnim cenama:

24V5CW: 36 669 dinara

Q27V5CW: 49 319 dinara

CU34V5CW: 70 009 dinara

